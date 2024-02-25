Женское чувство собственного достоинства: как перестать соглашаться на меньшее

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

11:36Разбившая лоб Гузеева задрала ногу в гипсе после падения 10:40Хирург Свиридов оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина в 2,5 млн рублей 09:49Гороскоп для женщины Девы на май 2024 года 08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения
1370
800
true

Женское чувство собственного достоинства: как перестать соглашаться на меньшее

Женское чувство собственного достоинства: как перестать соглашаться на меньшее

Что помогает женщинам развивать достоинство внутри себя, рассказал эксперт.

Современные женщины сталкиваются с множеством вызовов и ожиданий в обществе. Они часто оказываются перед выбором между собственными потребностями и ожиданиями окружающих. В результате чувство собственного достоинства женщин может быть подавлено, и они начинают соглашаться на меньшее, не реализуя свой полный потенциал. Специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман рассказывает, как женщинам наконец-то начать выбирать себя. 

Фото: из личного архива Ирины Лидерман

Достоинство – это выбор

В первую очередь есть то, что мы должны запомнить – на формирование внутреннего стержня и самоуважения требуется время. В идеале этим должны заниматься родители с раннего детства, но не всегда это представляется возможным.

В основе любой жизни, успешной и не очень, лежит выбор. Как взрослые люди делают его каждый день, что на него влияет? Участвует ли чувство собственного достоинства в ежедневной рутине? Если вы признаете его роль и говорите ему без раздумий решительное "Да!", то вы живете той жизнью, на которую согласились, вы сделали выбор в пользу тех условий, которые вокруг вас – и это только ваш личный выбор.

Как же тогда улучшить свою жизнь? Научиться формировать жизнь иначе: так, чтобы неожиданные ситуации в основном были приятными, а не катастрофическими. Так, чтобы лучшие предложения получали вы, а не кто-то другой. В этом и состоит чувство собственного достоинства.

Приведу пример – перелет бизнес-классом и экономом. Вне зависимости от того, сколько у вас денег и возможностей – одни соглашаются лететь в экономе, а для других он неприемлем. Почему? Из-за чувства собственного достоинства. Кто-то ставит себя на первое место в своей жизни, как и должно быть, другие же соглашаются на меньшее и выбирают не самое лучшее из возможного, а только то, что дают. 

Что нам помогает развивать достоинство внутри себя?

Безусловно, работа с детством – именно там находится много первопричин нашего забитого состояния. Еще необходимо постоянно работать с родом – там также хранятся ситуации, которые унижали кого-то из предков – что-то забирали, лишали жизни или имущества, что-то крали – все это записывается в подсознательное и в ДНК.

Следующий инструмент, который помогает проработать чувство собственного достоинства – это работа с прощением всех, кто вас когда-то обидел. Родители, близкие, друзья – возможно, они делали это неосознанно, желая лишь добра, хоть и получалось, как всегда. Но эти обиды мешают вам быть главным героем своей жизни.

Еще важный момент – необходимо наладить контакт с деньгами, сделать завершение всех ситуаций, когда мы были обижены на них, боялись их, и даже если они приходили в большом количестве, старались скорее от них избавиться. Звучит глупо – "хотеть избавиться от денег", но бессознательно мы можем, действительно, остерегаться денег. В этом нам "помогают" негативные установки по типу "деньги – зло", "все богатые – воры и бандиты", "богатые люди – одиноки и несчастны" и т.д. 

Детство, обиды и отношения с деньгами – это те аспекты, которые сложно проработать без помощи специалиста, проводника. Но можно начать действовать потихоньку и самостоятельно. Как?

1. Осознайте свои ценности и интересы 

Это первый шаг к повышению собственной самооценки. Женщины должны задуматься, а что именно для них важно в жизни, чего они хотят достичь, и какие цели они ставят перед собой. Узнав свои потребности и интересы, женщины смогут настроиться на успех и не соглашаться на меньшее.

2. Установите четкие границы

Научитесь говорить "нет", когда чувствуете, что вам предлагается что-то, что не вписывается в ваши ценности и интересы. И не бойтесь разочаровывать этими отказами других. Это может быть трудно, особенно если вы привыкли угождать окружающим, но умение отказывать – это процесс, который тоже поможет укрепить чувство собственного достоинства.

3. Избавьтесь от самокритики и сравнения с другими

Женщины должны научиться принимать себя такими, какие они есть, и перестать сравнивать себя с другими, чтобы не подрывать чувство собственного достоинства. Каждая женщина уникальна со своими сильными и слабыми сторонами, поэтому важно осознавать и ценить свою индивидуальность.

Чувство собственного достоинства – важный аспект жизни каждой женщины. Перестать соглашаться на меньшее – это не простая задача, но реальная. Не бойтесь быть смелыми и стремиться к большему – вы заслуживаете этого.

25 февраля 2024, 00:10
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

5 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр

5 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр
Яичница может быть разной и даже незабываемой. Используйте рекомендации "Клео.ру", чтобы создавать вкусную еду.

Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы

Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы
Согласно обычаям, сегодня люди вспоминают святого Поликарпа и его служение Богу, а также молятся о защите близких и благополучии семьи.

"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей

"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей
В преддверии 8 марта редакция женского журнала "Клео.ру" подготовила небольшой рассказ. Читайте с удовольствием и делайте выводы!

Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года

Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года
Весна 2024 года обещает запомниться радостными моментами, поэтому вывод напрашивается сам. Предлагаем наполнить гардероб сочными оттенками.

Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей

Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей
Мысли и советы Марка Бартона предлагают ценное направление для всех родителей, стремящихся создать любящую, поддерживающую и здоровую семейную атмосферу.

Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта

Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта
Сообщается, что сейчас птица напугана. За ее жизнь борются специалисты.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех