NASA сообщило об успешной посадке аппарата Odysseus на Луну

Вечером 22 февраля первый частный космический аппарат Odysseus компании Intuitive Machines совершил прилунение. Об этом сообщило космическое агентство NASA, которое успело поздравить первооткрывателей. "Ваш заказ был доставлен...на Луну!" – так обратились представители управления по аэронавтике в Сети к собственникам аппарата.



Odysseus был запущен с космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. На борту аппарата - более десяти специальных приборов, которые будут использованы для исследования поверхности Луны.

В дальнейшем компания Intuitive Machines планирует запустить еще несколько модулей, которые должны доставить на Луну бур для изучения грунта спутника Земли и ледового покрытия южного полюса. По некоторым сведениям, запуск аппаратов планируют осуществить в 2024 году.

Прилунение аппарата Odysseus компании Intuitive Machines входит в программу NASA по доставке частных грузов и оборудования для изучения Луны. Она называется "Доставка на Луну коммерческого оборудования".

Напомним, что ранее были зафиксированы не самые удачные попытки прилунения космических аппаратов. Так, например, в 2019 году долетевший до спутника израильский аппарат "Берешит" разбился о поверхность Луны, как сообщало ранее NASA . То же самое случилось и с японским модулем "Хакуто-М".