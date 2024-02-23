Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии участников турнира Игры Будущего

21 февраля 2024 года в Казани открылся большой международный турнир – Игры Будущего. До 3 марта представители из 107 стран мира будут соревноваться за призовой фонд в 10 миллионов долларов. Турнир очень схож с Олимпийскими играми и представляет большое количество спортивных дисциплин. Одна из них – хоккей. Именно вокруг представителей этого вида спорта разгорелся скандал.

Как выяснилось, латвийские органы власти приостановили действие лицензии своим же хоккеистам. А дело все в том, что они нарушили латвийский закон, который является весьма специфичным. Оказывается, 1 февраля латыши внесли поправку в закон, согласно которой сборные команды страны не имеют права контактировать со спортсменами из России и Беларуси. Законодатели страны ЕС не забыли даже про такой нюанс: принятые меры действительны даже при условии выступления российско-белорусских спортсменов под нейтральным флагом.

"Провинившаяся" команда из Латвии – это Baltic Select. В ее составе играют восемь человек: Муштуков, Тамбиев, Горошков, Лавров, Попов, Мубаракшин, Зантманс, Кувсиновс.

Пресс-служба Федерации хоккея Латвии на официальном сайте организации разместила заявление, в котором сообщается о приостановлении лицензий хоккеистов. В тексте говорится о том, что латвийские спортсмены понесли наказание из-за участия в соревнованиях на территории России.