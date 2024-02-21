Макароны в грибном соусе: этот простой рецепт всегда выручает

Макароны в грибном соусе – простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить, не проводя при этом много времени на кухне. Нежная паста из твердых сортов пшеницы, сочные шампиньоны, ароматный мускатный орех и сливочное масло создают отличное сочетание в данном варианте приготовления. Редакция "Клео.ру" рассказывает читателям простой рецепт, который всегда выручает.
Чтобы приготовить макароны в грибном соусе, вам понадобится:
400 граммов макарон из твердых сортов пшеницы
250 граммов шампиньонов
1 пачка сливочного масла
2/3 ст. белого вина
Мускатный орех по вкусу
Соль
Перец (в том числе и горошком)
Любимая зелень
1 головка лука
Чеснок по вкусу
Макароны в грибном соусе – приготовление
Для начала необходимо отварить макароны, а предварительно помытые грибы нарезать на четвертинки. Далее порубите подготовленную зелень, нарежьте лук и пропустите через пресс несколько зубчиков чеснока.
В жаропрочной форме растопите 2/3 сливочного масла, выложите в нее лук и грибы и отправьте все в духовку до появления золотистого цвета. Далее залейте в форму белое вино и приправьте все солью, перцем и мускатным орехом. После добавьте 1 столовую ложку сливочного масла. Грибной соус готов.
Отваренные макароны переместите в дуршлаг и промойте под струей теплой воды. После положите их в кастрюлю, сверху добавьте оставшееся сливочное масло и хорошенько все перемешайте. Перед подачей выложите на тарелку макароны и грибной соус, посыпьте зеленью и украсьте зернами перца. Макароны в грибном соусе готовы!