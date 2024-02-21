Неоновый зеленый: трендовый цвет одежды весной 2024 года

Весна 2024 года обещает быть яркой и насыщенной, ведь просыпается природа, играют гормоны, солнце озаряет довольные улыбки случайных людей. А тренд в одежде этого сезона – неоновый зеленый цвет. Мода дает прекрасную возможность выделиться из толпы.

Мастхэв среди покупок для весеннего гардероба в 2024 году – джемпер сочного лаймового оттенка. Этот предмет одежды прекрасно сочетается с базовым низом, например, с джинсами, а из обуви женский журнал "Клео.ру" рекомендует черные лаковые ботинки.





Не менее стильно весной будет выглядеть женщины в пальто трендового цвета. Неоновый зеленый твид, драп или велюр можно комбинировать с серым, черным, бежевым и коричневым трикотажем. И хотя мода на яркую верхнюю одежду непостоянна, в новом сезоне есть все основания приобрести такую вещь.





Десять из десяти – неоновое зеленое платье. Идеальное фэшн-решение для женщин на праздничную вечеринку, романтическое свидание и походы по магазинам . Трендовый цвет текстильного изделия добавит облику свежести и наверняка поднимет настроение окружающим.





Если давно хотелось обновить гардероб, сейчас самое время добавить в него яркие краски. Напомним, что мода 2024 года велит миксовать такие акцентные элементы образа с одеждой спокойных приглушенных оттенков.