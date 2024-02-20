Гинеколог Стоянович: по статистике от 43 до 80% женщин испытывают менструальные боли

Многие представительницы прекрасного пола все еще стесняются обсуждать такую щепетильную тему, как менструальные боли. Некоторым проще претерпеть дискомфортные ощущения, попутно принимая медикаменты, чем обратиться к проверенному специалисту.

Гинеколог Леонтина Стоянович в беседе с журналистами издания "Тульская Служба Новостей" объяснила, как можно самостоятельно помочь себе во время критических дней, и когда лучше всего посетить врача.

Медик сообщила представителям прессы, что дискомфорт во время месячных – это дисменорея. В основном женщины испытывают неприятные ощущения в области живота. Помимо этого, встречаются такие симптомы, как общая слабость, тошнота, рвота, головная боль и даже головокружение. Согласно статистике, которую привела врач Леонтина Стоянович, менструальные боли разной степени тяжести испытывают от 43 до 80% женщин.





Существуют случаи, когда менструальные боли беспокоят из-за заболевания. Гинеколог Стоянович считает, что если с дискомфортными ощущениями не справляются обезболивающие препараты, то это является тревожным "звоночком".





Если обследование не показало патологии, то помочь себе в критические дни можно самостоятельно. Для преодоления дискомфортных ощущений важно придерживаться режима труда и отдыха, спать нужное количество часов, следить за питанием, включая в свой рацион больше продуктов, богатых витаминами. Гинеколог Стоянович считает так: чтобы менструальные боли беспокоили меньше, следует заниматься лечебной гимнастикой и ограничить потребление кофейных и молочных напитков.