Ляйсан Утяшева назвала 4 минуса употребления сахара

На тему вреда сахара сказано немало. Независимые исследования в большинстве своем приходят к одному выводу: чрезмерное употребление этого искусственно созданного углевода может негативно отражаться на здоровье человека. Такой позиции придерживается и известная гимнастка Ляйсан Утяшева. В своем блоге знаменитость назвала 4 причины, по которым не стоит злоупотреблять сладостями.

1. Сахар повышает уровень стресса. По словам спортсменки, когда мы испытываем стресс, наш организм выделяет большое количество гормонов. То же самое происходит и при низком уровне сахара в крови. А когда вы съедаете что-то сладкое, гормоны стресса начинают компенсировать спад. Это способствует росту уровня сахара. Такой эффект может привести к повышенной раздражительности и даже легкой дрожи в теле.

2. Сахар провоцирует кожные высыпания и дряблость кожи. Как объясняет Ляйсан Утяшева, все дело в том, что при попадании в кровь сахар соединяется с белками. Такое сочетание становится провокатором преждевременного старения. Помимо этого, сладости могут провоцировать покраснения, прыщи и угри.

3. Сахар мешает усвоению питательных веществ. Еще один довод в пользу отказа от сахара – сложности, которые он создает в усвоении витаминов и минералов. Так, например, одно из исследований, проведенных в США, показало, что у самых отъявленных сладкоежек усвояемость полезных веществ в организме находится на предельно низком уровне. Особенно это касается витаминов А,С, В-12 и кальция.

4. Сахар способствует снижению иммунитета. По словам Ляйсан Утяшевой, большое количество сахара провоцирует развитие болезнетворных бактерий, потому что они питаются глюкозой. Это может вызвать развитие инфекций. А чем больше инфекций в организме, тем больше нужно включаться нашему иммунитету.

Ляйсан Утяшева призвала задуматься о вреде сахара и его регулировании в ежедневном рационе и употреблять не более 60 граммов в день. Именно такое его количество является нормой. При чем речь идет не о добавленном сахаре – во многих продуктах он и так есть. Также супруга Павла Воли назвала сахарозаменители альтернативой пресловутому углеводу.