Врач Асанов назвал шизофрению одним из последствий употребления алкоголя

Чего, казалось бы, страшного в одном бокале вина или рюмке крепленого коньяка? Обыватель скажет, что алкоголь в наши дни – это чуть ли не норма жизни. А вот у врачей совсем другое мнение насчет этого. О последствиях употребления алкоголя рассказал терапевт клинической больницы г. Видное Тимур Асанов.

Потеря интеллекта

Алкоголь, по словам медика, является своего рода способом торможения мозговой деятельности. Под ударом при употреблении спиртосодержащих напитков находится мозжечок. Происходит его атрофирование. Не меньше страдает и кора головного мозга. Она попросту усыхает, как заявляет врач. Самое печальное – это то, что влияние спирта на мозг происходит гораздо раньше, чем ощутимые симптомы типа снижения иммунитета или нарушения обмена веществ.





Слабоумие

Как объясняет Тимур Асанов, если при употреблении алкоголя со здоровьем у вас вроде бы все в порядке, то это не значит, что на самом деле все хорошо. Первый орган, который страдает от злоупотребления алкоголем, – это мозг. Поэтому задолго до цирроза у любителя крепленных напитков может развиться слабоумие, забывчивость и другие неприятные последствия.

Шизофрения, эпилепсия и психические патологии

По словам эксперта, алкоголь провоцирует различные психические расстройства. Начинается все с того, что нервная система потихоньку расшатывается. Это может привести даже к биполярному расстройству личности и шизофрении.





Патологический страх перед пустым стаканом

Врач раскрыл еще одну ужасающую подробность: оказывается, у любителей алкоголя со временем возникает страх перед пустым стаканом. У этого явления даже есть научное название – соноселикафобия.

Губительное влияние на внутриутробное развитие ребенка

Алкоголь негативно влияет на генетику. Так, например, канадские ученые пришли к выводу, что отцовский алкоголизм очень плохо отражается на развитии ребенка в утробе женщины. Особенно это касается девочек, заключил эксперт.