Кристина Агилера рассказала о борьбе с двойными стандартами в обществе

В недавнем интервью Кристина Агилера рассказала о борьбе с общепринятыми стереотипами. Звезда мировой поп-музыки раскрыла причину своего пристального внимания к этой теме.

По словам певицы, одна из причин, по которой она запустила бренд сексуального здоровья Playground, – это возможность объяснить своим детям особенности восприятия собственного тела. Раскрывать свою чувственность – это не стыдно, отмечает знаменитость. В этом как раз помогут лубриканты на водной основе с ароматами на любой вкус, которые и выпускает бренд Playground.

Как заявляет Кристина Агилера, ее путь к собственной сексуальности был очень долог. И главным препятствием в этом были сформированные обществом стереотипы о женской сексуальности. По словам артистки, ей постоянно приходилось отстаивать свое право быть притягательной и яркой.

Запущенный при содействии певицы бренд призван разрушить двойные стандарты относительно женского самовыражения. По признанию поп-дивы, она не раз испытывала стыд за свою откровенность и демонстрацию сексуальности. В основной своей массе люди этого боятся, подчеркнула звезда.

Кристина Агилера заявила, что ее замысел состоит в том, чтобы противопоставить свой продукт всему тому, что сделано исключительно для мужчин в области сексуального здоровья.

"Нас (женщин – прим. ред.) стыдят, на нас вешают ярлыки, нас тщательно изучают. Пришло время всему этому положить конец", – заявила артистка.

Заботиться о себе и познавать свое тело – вот что важно для женщины, считает Кристина Агилера. Звезда также отметила, что миссия ее бренда состоит в том, чтобы позволить прекрасному полу больше раскрыть свою чувственность и не испытывать за это стыд. В свою очередь, мужчины могут больше узнать о трудностях, которые испытывают женщины, заявила звезда.