10 необычных и действительно нужных подарков на 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества у многих дам возникает вопрос: что подарить на 23 февраля своему мужчине? Хочется, чтобы это был сюрприз, который действительно окажется полезным и нужным. И не всегда это только носки, одеколон и пена для бритья. Редакция "Клео.ру" предлагаем вам обратить внимание на следующий список возможных подарков. А вдруг среди наших рекомендаций вы найдете тот самый подарок для вашего мужчины?

1. Набор для выживания. В него входит несколько предметов, которые пригодятся в экстремальной ситуации. Это и фонарик, и мультитул, и огниво, и нож. Вы можете заказать такой набор в интернете или купить в специализированном магазине.

2. Карта звездного неба с подсветкой. Если в жизни вашего мужчины есть какое-то значимое событие, которое ему будет приятно вспомнить, то можно подарить ему такую карту. Она выглядит как планшет большого размера. В темноте эта карта красиво светится, а расположение звезд на ней будет точно таким же как во время того самого радостного события.

3. Военная еда из разных стран. Что подарить на 23 февраля для любителей гастрономических опытов? Попробуйте собрать для своего любимого человека набор, в который будет входить меню армий разных стран. Ваш мужчина сможет попробовать и сравнить рацион солдат из самых разных уголков мира.





4. Сертификат в тир. Если ваш мужчина неравнодушен к оружию, подарите ему сертификат в тир. Ваш избранник непременно оценит эту идею.

5. Сборник военных карт. Этот подарок подойдет любителям истории и военного дела. Издание с картами знаменитых сражений или операций обязательно порадует любознательного защитника Отечества.

6. Экскурсия. Если вы задумались, что подарить на 23 февраля своему мужчине, то обратите внимание на экскурсию. Это может быть посещение бункера, музея или какого-то исторического места, связанного с битвой или другим событием в военной истории.

7. Ароматизатор. Эстету подойдет ароматизатор для автомобиля с необычным запахом. Например, это может быть аромат леса, костра или другой атрибут полевых условий.





8. Юбилейная монета или медаль. А что подарить на 23 февраля коллекционеру? Конечно же юбилейную монету или копию медали из какой-либо исторической компании многолетней давности.

9. Персонализированный чехол для документов. Чехол для документов с символикой подразделения, в котором служил ваш мужчина станет оригинальным подарком на День Защитника Отечества. Остается только выведать, где служил ваш избранник.

10. Персонализированный тактический рюкзак. Для любителя путешествовать рюкзак никогда не бывает лишним. Купите вашему мужчине такую вещицу, и вопрос, что подарить на 23 февраля, решится сам собой. Если вы положите в него необходимые предметы типа фонарика или нашьете инициалы вашего любимого человека, такой подарок точно не оставит его равнодушным.