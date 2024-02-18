Шоколадное масло из натуральных ингредиентов: станет любимым топпингом

Многие из нас в детстве обожали шоколадное масло, продававшееся во многих магазинах. Аппетитно пахнущий брусок советские хозяйки берегли, потому что купить его удавалось не всегда. Но уж если попадался на прилавках, покупали сразу несколько пачек вкусной добавки. С ним делали бутерброды к утреннему чаю или кусочек клали в молочную кашу (сегодня это называют топпинг).

К слову, приготовить шоколадное масло может любой человек, благо рецепт элементарный и ингредиенты есть на любой кухне.



Ингредиенты:

Сливочное масло – 200 г.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Сахарная пудра – 3 ст.л.

Ваниль по вкусу





Пошаговый рецепт приготовления:

1. Оставьте сливочное масло на столе, чтобы оно согрелось и размякло. После чего взбейте венчиком, добавьте сахарную пудру, размешайте.

2. Всыпьте ваниль и какао-порошок, взбейте снова или разотрите ложкой до однородной консистенции.

3. Выложите получившийся состав в форму (например, в силиконовую) и положите минут на 15-20 в морозилку.

4. Переложите застывшее шоколадное масло в контейнеры и уберите в холодильник. Или же поставьте на стол и с аппетитом употребите в качестве бутерброда или добавки к пшенной или рисовой молочной каше.

Приятного аппетита!

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