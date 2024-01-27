Торт «Черный принц»: вкусный десерт для особых случаев

Невероятно вкусный торт с шоколадными коржами и воздушной сметанной прослойкой получится с легкостью сделать в домашних условиях. В этом поможет классический рецепт торта «Черный принц». Он чрезвычайно простой, поэтому с процессом приготовления справится даже начинающая хозяйка. Клео.ру подготовил для вас подробный рецепт с перечнем ингредиентов и пошаговыми действиями.

Ингредиенты для торта

Одно из преимуществ, которым характеризуется торт «Черный принц» – доступность продуктов. Многие из них можно запросто найти в холодильнике, поскольку они составляют основу повседневного рациона. Итак, предлагаем ознакомиться со списком ингредиентов для вкусного торта.

Для теста:

мука (пшеничная), сахар, сметана – по 200 г;

какао – 40 г;

яйцо – 1 шт.;

сода – 0,5 ч. ложки;

сливочное масло – 20 г;

соль – на кончике ножа.

Для крема:

какао – 100 г;

сахар – 250 г;

сливочное масло – 200 г;

сметана – 150 г.

Дополнительные ингредиенты:

темный шоколад (для стружки) – 40 г;

растительное рафинированное масло (для смазывания формы) – 10 мл.





Пошаговое приготовление торта

Если вы хотите узнать, как приготовить торт «Черный принц», нужно изучить рецепт, в котором пошагово и последовательно расписаны все действия. Нужно просто соблюдать все рекомендации, и в скором времени вы сможете насладиться вкусной и ароматной выпечкой. Клео.ру предлагает ознакомиться со следующим способом приготовления:

Возьмите большую просторную миску, в которой поместятся все продукты и их будет легко перемешивать. Вначале соедините сухие компоненты: какао, сахар, муку, соль и соду. Затем введите сметану, яйцо и сливочное масло (предварительно выдержите его при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким). Перемешайте тесто, чтобы оно было однородным и гладким.

Смажьте форму маслом, присыпьте мукой, после вылейте в нее тесто. Установите температуру в духовке 180 градусов и выпекайте корж около 30-40 минут.

Сделайте крем, для чего вначале перемешайте в сотейнике какао с сахаром, после добавьте сметану и перемешайте еще раз. Доведите смесь до кипения, после чего введите сливочное масло. Варите крем 5 минут, затем остудите.

Сделайте из одного коржа три, разрезав его на равномерные части. Промажьте коржи кремом. Верхнюю часть и бока тоже покройте кремом.

Отправьте торт пропитываться в холодильник на 1-2 часа или даже на ночь. Перед подачей посыпьте его стружкой из темного шоколада.





Советы по приготовлению

Сделать шоколадный торт максимально просто, если учитывать определенные моменты, облегчающие процесс готовки. Клео.ру рекомендует придерживаться следующих советов:

Для перемешивания теста возьмите миксер или венчик. Оба этих приспособления помогут добиться однородности массы.

Перед тем как влить тесто в форму для запекания, ее смазывают растительным маслом. При желании можно застелить ее пергаментом. С помощью этого приема форму будет легче мыть. Пергамент тоже смажьте тонким слоем масла, чтобы корж не прилипал к бумаге и легче отсоединялся.

Сметана должна быть с высокой степенью жирности. Благодаря этому крем приобретет более насыщенный вкус.

Готовность коржа при выпекании будет удобно проверять с помощью зубочистки. Если проткнуть ею тесто, она должна оставаться сухой.





Подведем итог

Классический рецепт торта «Черный принц» станет настоящей находкой как для начинающих, так и для опытных хозяек. Приложив минимум усилий, вы сможете получить невероятно вкусную выпечку к чаю для семейных посиделок или приема гостей.