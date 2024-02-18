Стабилизация цветов: простой способ надолго сохранить красивый букет

Подаренный от чистого сердца букет вполне может задержаться в вашей квартире, наполняя пространство красотой. Сохранить его можно с помощью процесса, который называется стабилизация цветов, иными словами, их бальзамирование. Суть заключается в том, что срезанные с веточками растения помещаются в специальный раствор из глицерина. Для воплощения данного метода в жизнь необходимы цветы, которые имеют крепкие стебли и лепестки (роза, орхидея, лилия).

Цветочная композиция, конечно, потеряет былой аромат, но простоит еще долго. Редакция "Клео.ру" подготовила для читателей простой способ надолго сохранить красивый букет. Берите на заметку!

Стабилизация цветов – процесс подготовки

Для начала необходимо выбрать наиболее свежие цветы. Они не должны быть гнилыми, сухими и с пятнами. Лучше всего для бальзамирования подходят еще не раскрывшиеся до конца растения.

Далее подвесьте подходящие цветы соцветиями вниз и дайте им подсушиться (обычно это занимает 18-20 часов). Делать это необходимо в сухом уголке комнаты, но не рядом с отопительными приборами или батареей.





Стабилизация цветов – необходимые материалы

Глицерин (в жидком виде)

Чистая вода

Наточенный нож

Стеклянная емкость (к примеру, стакан)

Стабилизация цветов – инструкция по созданию

Необходимо очистить цветы от веток и листьев. Далее подрежьте стебель под углом 45 градусов на 1 – 1,5 см. Наполните подготовленную стеклянную емкость глицерином и водой (в пропорции один к одному) и поставьте в нее цветы. Жидкая смесь должна покрывать стебель растения на 1 см. В одну вазу лучше всего вставлять один цветок, так как ему необходимо пространство.

После уберите емкость туда, где температура воздуха не будет превышать 20 градусов. Проследите также за тем, чтобы цветы не находились под воздействием прямых солнечных лучей. Каждый день необходимо срезать стебель на 0,5 см.

Через две недели достаньте растение из емкости и подвесьте бутонами вниз на два дня. В условиях комнатной температуры ваше изделие просушится должным образом, и можно будет поступать к созданию долговечных цветочных композиций.





Стабилизация цветов – как ухаживать после

Не помещайте готовые изделия в воду и следите за тем, чтобы на них не попадала влага. Также важно хранить цветы как можно дальше от отопительных приборов. Помимо прочего, бальзамированные растения не переносят прямых солнечных лучей – позаботьтесь и об этом.

Убрать пыль с цветов можно с помощью фена. Включите самый слабый режим и держите прибор на расстоянии не менее 30 сантиметров.

