Лучшие блюда, которые можно приготовить из сушеных грибов

"Клео.ру" несколько рецептов, которые можно приготовить из сушеных грибов. Они довольно просты и не потребуют особых усилий.
Грибной суп
Замочите грибы в горячей воде, чтобы они размягчились, а затем добавьте их в кипящий бульон. Добавьте овощи, специи и зелень по вкусу. Получится вкусный и питательный суп.
Грибной соус
Сушеные грибы идеально подходят для создания ароматного грибного соуса. Измельчите их в блендере или мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок на сковороде, добавьте грибы и жарьте до готовности. Затем добавьте сливки или бульон, специи и варите до нужной консистенции. Грибной соус отлично сочетается с мясом, рыбой или пастой.
Грибной ризотто
Для начала замочите грибы в горячей воде, чтобы они размягчились, а затем измельчите их. Также обжарьте лук и чеснок на сковороде, добавьте рис и грибы, затем постепенно добавляйте горячий бульон, помешивая, пока рис не станет мягким и кремообразным. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте грибное ризотто с тертым сыром и свежей зеленью.
Грибные пельмени
Сушеные грибы можно использовать для начинки пельменей. Смешайте грибы с мелко нарезанным луком, чесноком, специями и мясом по вашему выбору. Заверните начинку в тесто для пельменей и сварите их в кипящей воде. Подавайте с соусом или сметаной.