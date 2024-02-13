Как нужно выглядеть женщине, которая устраивается на работу

Каждый мечтает о хорошей жизни, о дорогих брендовых вещах. Так вот, чтобы все это приобрести нужно иметь хорошую, достойную, оплачиваемую работу

Так как же должна выглядеть женщина, которая хочет устроиться на работу?

Критериев очень много:

коммуникабельность;

приятная внешность;

умение правильно выложить и оформить свою мысль;

стремление к продвижению;

грамотность;

правильно составленное резюме.

Как видно, характеристик очень много, при всех этих умениях вы сможете найти себе достойную оплачиваемую работу со стабильным заработком.











Прежде чем идти на собеседование, о котором вы договорились заранее, вам нужно привести себя в порядок. Нужно проследить за своей кожей, почистить перед выходом зубы (так как вам предстоит общение с людьми), оценить свой внешний вид, подобрав из гардероба такие вещи, которые бы оценил ваш начальник. Это могут быть строгие черные брюки, белая блузка и небольшой каблук сантиметров четыре – пять. Кожа должна быть ухоженной, минимум макияжа, волосы уложены или аккуратно собраны в хвост.





Многие компании просят принести свое портфолио, вы должны сложить все это в папку и положить на стол руководителю. Часто нужно прикрепить ко всем документам свои фотографии, если вы не имеете хороших и качественных фото, тогда вы можете обратиться к услугам фотографа, и вам будет проведена фотосессия в студии, и через несколько дней у вас будут качественные снимки на руках и на столе у начальника.













Очень важна на собеседовании ваша вежливость и опрятность, умение выложить свою мысль по теме и продвинуть продукт производства, если компания специализируется в этой сфере.





Большинство компаний работает с зарубежными партнерами. В таком случае, если вы будете хорошим работником, придется выезжать на конференции и в командировки. Желательно, если вы будете иметь перечень нужных документов и, естественно, знание хотя бы одного иностранного языка. Огромное внимание обращают на диплом, вашу специальность, образование: какое оно у вас – среднее или высшее. В принципе, имея даже среднее профессиональное образование, можно найти достойную оплачиваемую работу. Главное – иметь желание.





Еще раз хотелось бы подчеркнуть, как женщина не должна выглядеть на первом собеседовании и каким советам нужно придерживаться.

Ваши руки! Ногти не должны быть длинными и накрашенными ярким лаком.

На вас должно быть минимум украшений, никаких крупных колец и бус, минимум золота или бижутерии

Обувь не на высоком каблуке.

Никаких шортов! Лучше белая блузка и черные брюки, если это юбка, тогда она должна быть ниже колена.

Неуместны не глаженые вещи, вы должны выглядеть достойно и привлекательно, с профессиональной точки зрения.





Большинство компаний набирают группы для собеседования или принимают по одному человеку. Вам надо выглядеть как можно лучше, показать все свои качества, рассказать обо всем, что вы умеете и рассказать все о своей специализации, тогда начальник будет более расположен к вам. Обязательно на первой встрече надо выглядеть не на хорошо, а на отлично. Так как, нам всем известна пословица: "Встречают по одежке, а провожают по уму". То есть запомните, что сначала обратят внимание на вашу внешность и на то, как вы выглядите, а потом уже на ваш ум и способность мыслить . Это самый главный факт правильного устройства на работу.





Вас могут взять на стажировку. Покажите себя во всей красе, не только внешней, но и в умственной, не думайте, за вами будут наблюдать! Стажировка как минимум будет неделю, а потом вас примут на работу.





Единственный и главный фактор того, как выглядеть женщине, которая хочет устроиться на работу, – это приятный внешний вид, во-первых. А во-вторых – грамотная речь и правильность выражения мысли. Так что хотелось бы пожелать всем женщинам, чтобы их внешний вид всегда соответствовал стилю. Все карты в ваших руках, если вы упорно идете к вашей цели. Стремитесь и добивайтесь, и тогда вас оценят и примут на самую высокую должность.