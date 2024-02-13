Энергокоуч Ким дала женщинам 5 советов по повышению самооценки

Женская самооценка – сложное блюдо, состоящее из нескольких ингредиентов: любовь к себе, самоуважение, уверенность и ощущение собственной ценности. Это чувство очень важно для многих отраслей жизни, будь то работа и карьера или личная жизнь и общее довольство собой. Как поднять самооценку, рассказывает энергокоуч и автор медитаций Вероника Ким.
Если самооценка находится где-то в районе плинтуса, шансы женщины на успехи в любой из сфер жизни снижаются в разы. Но, к счастью, есть советы, подсказывающие, как поднять самооценку. Энергокоуч Вероника Ким дает пять советов, рассказывающих, что можно сделать, чтобы отметка на шкале "отношение к себе" поднялась как можно выше.
Первый совет: полюбите себя Сюда входит много аспектов: и забота о себе (уход, дорогие вещи, красивая одежда, качественная косметика и т.д.), и отношения с собой. Вероника Ким советует прислушаться к своим желаниям и мечтам, понять, с кем вы хотите общаться, а кто вас раздражает и с кем некомфортно.
"Вот это и есть любовь к себе, когда именно вы – главный человек в своей жизни", – подчеркнула коуч.
По словам Ким, на первом месте у себя самой должны быть вы. Все остальные – дети, родня, мужчины – на втором месте. И когда вы выстроите правильную очередность, вселенная отзовется и поможет построить гармоничное общение с миром.
Второй совет: здоровье Свежесть дыхания и запах тела – первые маркеры проблем со здоровьем. Если хоть один из этих параметров нарушен, нужно обратить на него внимание. Часто люди "забивают" на зубы, откладывая лечение. Но ведь приятный запах изо рта – важная часть самооценки. Уверенный в своем теле человек свободен, он спокойно и раскованно общается.
Третий совет: читайте побольше Во-первых, чтение полезно, потому что развивает мозг, речь, память создает новые нейронные связи, улучшает мышление. Во-вторых, с человеком образованным легче и интереснее общаться: он может поддержать разговор, провести переговоры, отстоять свое мнение в споре.
Четвертый совет: улучшайте квалификацию Немаловажная часть здоровой самооценки – профессиональные отношения. Если нет уверенности, что вы достигли приличного карьерного уровня, нужно учиться и расти в том направлении, где ослабло. Уверенным в себе может быть классный специалист в своем деле.
Пятый совет: ухоженность и стиль Встречают по одежке, как известно. Поэтому важно, какой вы выйдете из дома. Красивая женщина с укладкой, уместным макияжем, в стильной одежде явно привлечет больше положительных эмоций, а чужое восхищение повышает самооценку. Все мы знаем, как хотим выглядеть, и если удается приблизиться к этому внутреннему портрету, душевный комфорт будет в порядке. Просто помните: эталоны красоты должны быть ваши личные, а не навязанные модой и чужим мнением.
Ваша уверенность в себе транслируется вовне, ее ощущают окружающие и воспринимают вас так же, как вы сами. И нет, далеко не всегда для стильного внешнего вида нужны большие деньги. Даже скромный бюджет можно распределить так, чтобы на него красиво одеться и привести себя в порядок.
Планка внутреннего ощущения счастья и женской самооценки повышается за счет вашего ощущения удовлетворенности – собой, своей внешностью, достижениями. Начните работу над собой с этих советов, и жизнь откликнется на вашу любовь к себе. А как поднять самооценку, вы уже знаете.