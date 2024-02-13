14 февраля – отличный день, чтобы в очередной раз признаться в чувствах горячо любимому человеку. Если вы уже выписали слова любви в заметках и подготовили наряд для праздника, самое время заполнить пробелы, а именно – выбрать презент и придумать увлекательную активность. Редакция "Клео.ру" рассказывает читательницам, как провести День святого Валентина с бойфрендом, чтобы он запомнил это на всю жизнь.

Подбираем оригинальный подарок

Многие влюбленные выбирают подарок на День святого Валентина не потому, что так надо, а потому, что искренне хочется. Самими традиционными презентами на 14 февраля считаются сувениры, валентинки и плюшевые игрушки. Однако мы с вами будем проявлять фантазию.

Рекомендуем вспомнить, о чем же мечтает ваш партнер. Возможно, во время одной из совместных прогулок по торговому центру он восторженно разглядывал стеллаж магазина, однако так ничего там и не приобрел. Отличным подарком, кстати, будет являться еще и милая вещица из хэнд-мейд лавки. Ваш бойфренд оценит такой подарок по достоинству, так как, во-первых, он будет уникальным, а во-вторых, не израсходует семейный бюджет.





Осуществляем мечту детства

Помните фразу, что "первые сорок лет детства – самые сложные в жизни мальчика"? Так вот, многие мужчины действительно хотят получить в подарок игрушку из детства. Скорее всего, он не будет сам покупать себе радиоуправляемую машинку или железную дорогу. А вот подарок от любимой с радостью примет.

Радуем техническими приблудами

Многие мужчины просто обожают все, что имеет кнопки, провода и механизмы. Рекомендуем на День святого Валентина подарить вашему возлюбленному что-то из техники. Это может быть беспроводная клавиатура и мышь, массажная подушка или набор электрических отверток. Возможно, ваш избранник жаловался, что у него что-то сломалось. Самое время это исправить.





Организуем событие

Романтический ужин в уютном ресторане, конечно, занимает первое место в списке событий на День святого Валентина. Однако в качестве подарка можно исполнить давнее желание вашего партнера. Наверняка существует место, куда бы он очень хотел отправиться. Быть может, он давно мечтает полетать в аэротрубе или покататься на катке. Исполните его желание, подкрепив тем самым силу своих искренних чувств.

Организовываем романтический квест

Организовать романтический квест на День святого Валентина можно и не выбираясь на другой конец города. Достаточно будет разложить милые записки с любовными признаниями в тех местах, куда ежедневно заглядывает ваш партнер. Положите одну в рабочую сумку, другую – в карман куртки, третью – в кошелек, а остальные оставьте дома. Пусть каждое послание напомнит вашему возлюбленному о том, как сильно вы его любите.