Астролог Володина рассказала, какие цвета в одежде принесут удачу на неделе

Настоящие модницы придумывают образы для похода на работу или на учебу заранее. На предстоящую неделю – с 12 по 18 февраля 2024 года – это будет сделать еще проще. Астролог Василиса Володина рассказала, какие цвета в одежде принесут удачу на ближайшие семь дней.

В своем микроблоге каждые выходные эксперт сообщает подписчикам цвет, который будет актуален для образов в грядущую неделю. С 12 февраля, например, следует поискать в своем гардеробе вещи зеленого цвета. По мнению Василисы Володиной, следует выбирать одежду ближе к мятным оттенкам, чтобы удача оказалась на вашей стороне.





"Засилье зеленого в палитре удачи продолжится и на будущей неделе. Венера по-прежнему правит бал", – поделилась Василиса Володина.

Стоит отметить, что зеленый цвет хорошо сочетается с нейтральными оттенками, такими как серый, бежевый и черный, что позволяет создать классический и элегантный образ. Зеленая одежда всегда будет добавлять свежесть и стиль вашему внешнему виду.

Более того, привлечь удачу вы можете не только одеждой данного цвета, но и аксессуарами. Например, сумкой или обувью в зеленых оттенках. А если на грядущей неделе вы планируете сходить на маникюр, то задумайтесь о дизайне со цветом данной неделе.