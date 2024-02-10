Иосиф Пригожин опасается принимать участие в мероприятиях после скандальной вечеринки Ивлеевой

Светская жизнь российской столицы столицы значительно изменилась после проведения скандальной "голой" вечеринки, которая имела серьезные последствия для ее участников. По мнению Иосифа Пригожина, многие артисты теперь опасаются принимать приглашения на различные мероприятия.

Продюсер отметил, он и его супруга Валерия стали гораздо внимательнее относиться к тому, на каких ивентах они появляются. Также сузился круг общения звездной пары.

Пригожин утверждает, что вечеринка была провокацией, и все, кто явился, стали ее мишенью. Многие гости не ожидали того, что им придется столкнуться на этом мероприятии. Именно поэтому Пригожин признается, что он не испытывает никакой симпатии к Ивлеевой.