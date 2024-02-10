Во многих регионах нашей большой страны сейчас настоящие температурные "качели". Столбики термометров по ночам опускаются существенно вниз, а днем, наоборот, стремятся наверх. Все это приводит к тому, что на пешеходных тротуарах и дорогах образовывается гололед.

Согласно опубликованной в разных источниках статистике, в зимнее время года из-за различных ушибов, растяжений и переломов в больницу попадают десятки тысяч людей. Поэтому редакция "Клео.ру" решила рассказать читателям, как правильно падать в гололед, чтобы не заработать серьезных травм.

Совет №1 – учимся правильно ходить

Гололед суров и беспощаден настолько, что приходится даже заново учиться ходить. Рекомендуем вам во время прогулок представлять, что вы лыжник. Передвигайтесь по льду маленькими скользящими шагами, отводя при этом руки немного в стороны для балансировки.





Совет №2 – учимся правильно падать



Если в моменте вы понимаете, что падение неизбежно, то постарайтесь сгруппироваться и крепко прижать запястья к груди. По возможности падайте на бок – это избавит вас от травм головы и более чувствительных частей тела.

Во время падения не вытягивайте руки вперед и не подставляйте под удар локти. Это может закончиться крайне плохо.

Совет №3 – выбираем правильную обувь

Ваши движения в гололед напрямую зависят от подошвы обуви. Зимой следует рассматривать модели, которые имеют качественный протектор или трековую подошву.

Чтобы обувь не скользила в гололед, можно приклеить на подошву обычный медицинский пластырь на тканевой основе