Свою карьеру в кино будущая звезда начала в 1988 году с картины "Мистическая пицца". Однако ее настоящим прорывом стал фильм "Красотка", в котором она сыграла главную роль проститутки Вивиан Уорд. За эту роль Джулия Робертс была номинирована на премию "Оскар" и получила свою первую награду "Золотой глобус".

Одной из самых обсуждаемых тем среди общественности является личная жизнь популярной звезды. На днях Джулия Робертс опубликовала романтичное фото с мужем. В своем микроблоге она посвятили трогательный пост своему супругу Дэниэлу Модеру. На фотографии она смотрит с улыбкой и любовью в глазах на своего возлюбленного



"С днем рождения этого удивительного человека, который освещает наш мир", – написала под публикацией Джулия Робертс.





Стоит отметить, что актриса счастлива в браке с Дэниэлом Модером более двадцати лет. Их знакомство состоялось на съемках фильма "Мексиканец". Однако тогда и звезда фильма "Улыбка Моны Лизы", и популярный оператор были в отношениях. Лишь спустя два года после первой встречи они связали себя узами брака. У них есть трое детей – близнецы Финн и Хэзер, родившиеся в 2004 году, и Генри, который появился на свет в 2007 году. Старшие сыновья Джулии Робертс уже учатся в колледже, а младший планирует поступать.