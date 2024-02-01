Гинеколог Маилян рассказала, кому запрещено принимать противозачаточные препараты

На сегодняшний день особой популярностью пользуются так называемые КОКи (комбинированные оральные контрацептивы). Они являются гормональными и принимаются для предотвращения нежелательной беременности. Главная задача таких противозачаточных препаратов – воспрепятствовать созреванию яйцеклетки, а также ее выходу, подавляя при этом овуляцию.

Найти нужный препарат в аптеке не является проблемой, поэтому многие женщины выбирают именно этот способ контрацепции. Однако подводные камни все-таки имеются. О них порталу "Страсти" рассказала врач-гинеколог Меланя Маилян. В беседе с представителям прессы специалист эстетической медицины пояснила, кому запрещено принимать противозачаточные препараты.

Во-первых, перед применением таких таблеток стоит обязательно посетить доктора. Гинеколог Маилян считает обязательным проведение первоначального обследования. В противном случае здоровью можно нанести непоправимый вред.





Во-вторых, специалист отдельно отмечает важность консультации с доктором, так-как противозачаточные препараты назначаются исключительно здоровым женщинам, не имеющим патологий. Если заранее посетить гинеколога и провести обследование, то последствий можно избежать. В числе необходимых анализов гинеколог Маилян отметила следующие:

1. Клинический анализ крови;

2. Анализ на выявление уровня аминокислоты гомоцистеина;

3. Анализ крови на гликированный гемоглобин;

4. Биохимический анализ крови;

5. Коагулограмма;

6. D-димер.

Гинеколог Маилян отмечает, что перечисленные выше анализы стоит сдавать раз в год всем женщинам, которые принимают противозачаточные препараты. Эти исследования помогут доктору оценить, насколько организм пациентки склонен к появлению тромбов.





По словам специалиста, современные КОКи хоть и являются относительно безопасными, но вполне могут нанести женщине вред. Противозачаточные препараты обычно прописываются вместе с сопутствующими медикаментами и витаминами. Поэтому перед применением комбинированных оральных контрацептивов следует обязательно посетить врача.