Горячие камни: лечебный массаж для восстановления энергии и расслабления

Стоунтерапия – это метод лечения и релаксации, который использует горячие камни для достижения физического и эмоционального благополучия. Этот вид терапии применяется с давних времен, а в настоящее время широко используется по всему миру. "Клео.ру" рассказали про то, как правильно делать лечебный массаж для восстановления энергии и расслабления.





Стоунтерапия в салоне

Во время сеанса стоунтерапии в салоне клиент обычно ложится на массажный стол. Терапевт размещает теплые или холодные камни на различных частях тела в соответствии с конкретными потребностями и желаниями клиента. Для процедуры используется 54 горячих черных камня и 18 холодных белых.

Салоны, предлагающие стоунтерапию, обычно имеют специально оборудованные комнаты, в которых создается теплая и уютная атмосфера с диффузорами ароматических масел, приятной музыкой и декором, способствующим релаксации. Массаж начинается со стоп, затем переходит к голеням, бедрам, спине, рукам, плечам, шее, зоне декольте и голове. Обычно такая расслабляющая процедура в салоне длится от 40 до 90 минут.





Целебная сила камней

Горячие камни помогают расслабить мышцы тела, уменьшая напряжение и снимая стресс. Тепло, передаваемое камнями, способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению циркуляции крови, что уменьшает мышечные спазмы и боли. При проведении лечебного массажа, тепло передается на кожу и проникает на глубину тканей до 4 сантиметров. Это помогает улучшить энергетический поток в теле, восстанавливая баланс и гармонию. Однако даже такая полезная процедура имеет ряд противопоказаний. Например, поврежденный позвоночник, беременность, диабет, тромбоз глубоких вен, хронические заболевания, онкология, астма.

Выбор камней для массажа

Основные типы камней, используемых для массажа, включают базальтовые и мраморные камни. Базальтовые камни обладают хорошей терморегуляцией и длительно сохраняют тепло, что делает их идеальными для горячего массажа. Мраморные камни, напротив, имеют более низкую теплопроводность и могут использоваться для холодного массажа.

Большие камни могут использоваться для общего массажа тела, а более мелкие камни – для массажа лица или более точечного массажа. Форма камней может быть разнообразной: плоские для размещения на теле, округлые для массажа и роллинга, острые для точечного воздействия на определенные участки. Например, яшма подойдет для работы с нервной системой , базальт или шунгит лучше всего помогают при обострении остеохондрозов , мышечных спазмов, а чароит отлично работает при заболеваниях желчного пузыря.





Эффекты горячих камней при массаже индивидуальны и могут различаться в зависимости от методики и квалификации массажиста. Перед проведением массажа горячими камнями рекомендуется проконсультироваться с врачом и уточнить, подходит ли этот метод для вашего состояния здоровья.