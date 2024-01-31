Тест: кто вы из фильма "Любовь и голуби"?

"Любовь и голуби" – учебник жизни и всенародно любимая комедия СССР, которую можно смотреть бесконечно. Фильм представляет зрителям увлекательную историю о семье Кузякиных, яркие и забавные диалоги, юмористические ситуации и навевает ностальгию по давно минувшим дням. "Любовь и голуби" – это классика советского кинематографа, а крылатые фразы из кино ушли в народ и по сей день не теряют актуальности.
Многие до сих пор цитируют выражения главных героев. "Клео.ру" советует пройти тест, который расскажет, кто вы из фильма "Любовь и голуби".
Выберите, как провести время на досуге:
1. Заведу курортный роман;
2. Займусь любимым делом;
3. Заведу беседу на актуальную тему.
Выберите, где бы вам было комфортнее жить?
1. В презентабельной квартире;
2. Дома с родными и любимыми;
3. В безопасности.
Выберите, как вы решаете конфликты:
1. Стараетесь найти компромисс;
2. Кричите про сучку;
3. Избегаете разборок.
Выберите, вы замужем или нет:
1. Я слишком хороша для этого;
2. Стою в очереди за мужчиной;
3. Да, к сожалению.
Выберите, какое условие является самым важным для счастливой семейной жизни
1. У вас одинаковые интересы;
2. Готовность прощать и держаться за своего партнера;
3. Легкость характеров и доверие.
Выберите, на что бы вы потратили деньги:
1. На услуги экстрасенса;
2. На красные бусы;
3. На голубей.
Итак, тест завершен. Внимание – результат.
Если у вас больше ответов под цифрой 1, то вы харизматичная и женственная Раиса Захаровна. Если же под цифрой 2, то вы Надежда Кузякина, которая умеет прощать. Ну, а если большинство ответов в под номером 3, то Василий Кузякин с романтической душой и большим сердцем.