Тест: кто вы из фильма "Любовь и голуби"?

"Любовь и голуби" – учебник жизни и всенародно любимая комедия СССР, которую можно смотреть бесконечно. Фильм представляет зрителям увлекательную историю о семье Кузякиных, яркие и забавные диалоги, юмористические ситуации и навевает ностальгию по давно минувшим дням. "Любовь и голуби" – это классика советского кинематографа, а крылатые фразы из кино ушли в народ и по сей день не теряют актуальности.



Многие до сих пор цитируют выражения главных героев. "Клео.ру" советует пройти тест, который расскажет, кто вы из фильма "Любовь и голуби".





Выберите, как провести время на досуге:

1. Заведу курортный роман;



2. Займусь любимым делом;

3. Заведу беседу на актуальную тему.

Выберите, где бы вам было комфортнее жить?

1. В презентабельной квартире;



2. Дома с родными и любимыми;

3. В безопасности.



Выберите, как вы решаете конфликты:

1. Стараетесь найти компромисс;

2. Кричите про сучку;



3. Избегаете разборок.

Выберите, вы замужем или нет:

1. Я слишком хороша для этого;

2. Стою в очереди за мужчиной;

3. Да, к сожалению.

Выберите, какое условие является самым важным для счастливой семейной жизни

1. У вас одинаковые интересы;

2. Готовность прощать и держаться за своего партнера;

3. Легкость характеров и доверие.

Выберите, на что бы вы потратили деньги:

1. На услуги экстрасенса;

2. На красные бусы;

3. На голубей.

Итак, тест завершен. Внимание – результат.

