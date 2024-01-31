Свекольные котлеты: простой и вкусный рецепт

"Клео.ру" делится простым и вкусным рецептом. Итак, для приготовления котлет из свеклы вам понадобятся следующие ингредиенты:

Возьмите две большие свеклы, одно яйцо, пару столовых ложек манной крупы и добавьте соль по своему вкусу. Не забудьте про растительное масло и сметану или майонез, чтобы украсить блюдо перед подачей.

Приступим к приготовлению котлет из свеклы. Начнем с варки свеклы до мягкости, затем остудим ее, очистим от кожуры и мелко нарежем. Затем переложите овощ в миску.

Добавляем яйцо, манку и соль. Смешиваем до однородности. Даем смеси постоять примерно четверть часа, чтобы манная крупа впитала в себя влагу и разбухла.

Теперь вы можете приступить к формированию котлет. Отделяйте части смеси и формируйте их в плоские лепешки. Повторите процедуру, пока не закончится весь "фарш".

Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне и обжаривайте котлеты из свеклы до аппетитного золотистого оттенка. После жарки поместите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Когда блюдо будет готово, подавайте его с майонезом или сметаной, они усилят их вкус. Котлеты из свеклы также хорошо сочетаются с овощами или другими гарнирами на ваш вкус.