В день рождения Гайдая и "Мосфильма": вспоминаем самые любимые советские фильмы

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает
1370
800
true

В день рождения Гайдая и "Мосфильма": вспоминаем самые любимые советские фильмы

В день рождения Гайдая и

Леонид Гайдай снял все свои шедевры на московской киностудии. Предлагаем вам вспомнить самые любимые фильмы гения комедии.

Так исторически сложилось, что самый кассовый советский кинорежиссер Леонид Гайдай родился в день основания "Мосфильма". На знаменитой киностудии, которая 30 января 2024 года празднует 100-летие, Гайдай снял все свои фильмы. Вековой юбилей режиссера отмечали годом ранее – в 2023-м. Предлагаем вам сделать обзор самых увлекательных советских фильмов, снятых Леонидом Гайдаем в павильонах "Мосфильма".

1. "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Комедия по мотивам романа Михаила Булгакова покорила советских зрителей с первых минут. Историю инженера-изобретателя Шурика, кажется, знал каждый гражданин Советского Союза. Впрочем, фильм снискал любовь и уважение и у россиян. Многие фразы из киноленты стали народными афоризмами и живут поныне. 

кадр из к/ф &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34; (1973)

2. "Бриллиантовая рука" (1969)

Интересный факт: Юрию Никулину, сыгравшему в этой киноленте главного героя, пришлось брать полугодовой отпуск в цирке для участия в съемках. Известно, что артист всегда отдавал предпочтение цирковой работе, но в данной ситуации не смог отказать Леониду Гайдаю. Съемки начались за год до выхода комедии. В апреле 1968 года съемочная группа начала работу в павильонах "Мосфильма". Затем историю Семена Семеновича Горбункова продолжили в Сочи, Москве, Смоленске и Баку. Удивительно, что некоторые фразы из этого советского фильма, ставшие крылатыми, были сказаны случайно. Режиссер поддерживал актерскую импровизацию, которая органично вписалась в любимую всеми киноленту.

кадр из к/ф &#34;Бриллиантовая рука&#34; (1969)

3. "Кавказская пленница" (1967)

Колоритный советский фильм, наполненный трюками, юмором и элементами клоунады, особенно пришелся по душе зрителю. Ведь здесь есть все – от истории любви до истории справедливого возмездия. Интересно, что на роль Нины Леонид Гайдай рассматривал многих знаменитых актрис: Ларису Голубкину, Наталью Фатееву, Наталью Кустинскую, Наталью Селезневу. Но выбор мэтра пал на Наталью Варлей, которая в то время работала в цирке. 

кадр из к/ф &#34;Кавказская пленница&#34; (1967)

4. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

Образ находчивого студента Шурика позже появился в "Кавказской пленнице". А начинается его история именно с этого фильма, который представляет собой три самостоятельные новеллы, объединенные фигурой главного персонажа. Бессменная троица антигероев-жуликов появляется в одной из частей новеллы: Трус, Балбес и Бывалый пытаются ограбить склад, который охранял по вынужденной необходимости честный студент.

кадр из к/ф &#34;Операция &#34;Ы&#34; и другие приключения Шурика (1965)

5. "12 стульев" (1971)

Комедия, снятая по одноименному роману Ильфа и Петрова, также снималась в павильонах "Мосфильма". Эта кинолента стала лидером кинопроката наряду с другими советскими фильмами в 1971 году – его посмотрели боле 39 миллионов зрителей. Остапа Бендера в постановке Гайдая сыграл Арчил Гомиашвили. В роли Кисы Воробьянинова зритель увидел Сергея Филиппова. 

кадр из к/ф &#34;12 стульев&#34; (1971)

30 января 2024, 20:13
Фото: Freepik.com
Елена Беловицкая
Клео.ру✓ Надежный источник

5 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр

5 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр
Яичница может быть разной и даже незабываемой. Используйте рекомендации "Клео.ру", чтобы создавать вкусную еду.

Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы

Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы
Согласно обычаям, сегодня люди вспоминают святого Поликарпа и его служение Богу, а также молятся о защите близких и благополучии семьи.

"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей

"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей
В преддверии 8 марта редакция женского журнала "Клео.ру" подготовила небольшой рассказ. Читайте с удовольствием и делайте выводы!

Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года

Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года
Весна 2024 года обещает запомниться радостными моментами, поэтому вывод напрашивается сам. Предлагаем наполнить гардероб сочными оттенками.

Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей

Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей
Мысли и советы Марка Бартона предлагают ценное направление для всех родителей, стремящихся создать любящую, поддерживающую и здоровую семейную атмосферу.

Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта

Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта
Сообщается, что сейчас птица напугана. За ее жизнь борются специалисты.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех