В день рождения Гайдая и "Мосфильма": вспоминаем самые любимые советские фильмы

Так исторически сложилось, что самый кассовый советский кинорежиссер Леонид Гайдай родился в день основания "Мосфильма". На знаменитой киностудии, которая 30 января 2024 года празднует 100-летие, Гайдай снял все свои фильмы. Вековой юбилей режиссера отмечали годом ранее – в 2023-м. Предлагаем вам сделать обзор самых увлекательных советских фильмов, снятых Леонидом Гайдаем в павильонах "Мосфильма".

1. "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Комедия по мотивам романа Михаила Булгакова покорила советских зрителей с первых минут. Историю инженера-изобретателя Шурика, кажется, знал каждый гражданин Советского Союза. Впрочем, фильм снискал любовь и уважение и у россиян. Многие фразы из киноленты стали народными афоризмами и живут поныне.





2. "Бриллиантовая рука" (1969)

Интересный факт: Юрию Никулину, сыгравшему в этой киноленте главного героя, пришлось брать полугодовой отпуск в цирке для участия в съемках. Известно, что артист всегда отдавал предпочтение цирковой работе, но в данной ситуации не смог отказать Леониду Гайдаю. Съемки начались за год до выхода комедии. В апреле 1968 года съемочная группа начала работу в павильонах "Мосфильма". Затем историю Семена Семеновича Горбункова продолжили в Сочи, Москве, Смоленске и Баку. Удивительно, что некоторые фразы из этого советского фильма, ставшие крылатыми, были сказаны случайно. Режиссер поддерживал актерскую импровизацию, которая органично вписалась в любимую всеми киноленту.





3. "Кавказская пленница" (1967)

Колоритный советский фильм, наполненный трюками, юмором и элементами клоунады, особенно пришелся по душе зрителю. Ведь здесь есть все – от истории любви до истории справедливого возмездия. Интересно, что на роль Нины Леонид Гайдай рассматривал многих знаменитых актрис: Ларису Голубкину, Наталью Фатееву, Наталью Кустинскую, Наталью Селезневу. Но выбор мэтра пал на Наталью Варлей, которая в то время работала в цирке.





4. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

Образ находчивого студента Шурика позже появился в "Кавказской пленнице". А начинается его история именно с этого фильма, который представляет собой три самостоятельные новеллы, объединенные фигурой главного персонажа. Бессменная троица антигероев-жуликов появляется в одной из частей новеллы: Трус, Балбес и Бывалый пытаются ограбить склад, который охранял по вынужденной необходимости честный студент.





5. "12 стульев" (1971)

Комедия, снятая по одноименному роману Ильфа и Петрова, также снималась в павильонах "Мосфильма". Эта кинолента стала лидером кинопроката наряду с другими советскими фильмами в 1971 году – его посмотрели боле 39 миллионов зрителей. Остапа Бендера в постановке Гайдая сыграл Арчил Гомиашвили. В роли Кисы Воробьянинова зритель увидел Сергея Филиппова.