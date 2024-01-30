Ортодонт Калинина указала на комплексы отращивающих бороду мужчин

Мужская часть населения часто страдает от комплексов, связанных с их внешностью, о чем они предпочитают молчать. В отличие от женщин, которые стремятся улучшить свой внешний вид, мужчины редко следуют этому примеру. Вместо этого они склонны отращивать бороду, что позволяет им скрыть некоторые недостатки.

Врач-ортодонт Анна Калинина указала на комплексы отращивающих бороду мужчин. Многие ошибочно связывают растительность на лице с популярностью брутальных образов. Однако некоторые мужчины предпочитают носить усы и бакенбарды не только из-за стремления следовать моде.





Эксперт Анна Калинина отметила, что одним из недостатков, который пытаются скрыть мужчины за бородой является второй подбородок. Причин его появления может быть множество: генетика, избыточный вес и проблемы с зубами. В случае, если вы уверены, что полнота и генетическая предрасположенность вам не свойственны, рекомендуется обратить внимание на состояние зубочелюстной системы, прежде чем обращаться за помощью к косметологу.

Специалист акцентировала внимание на том, что эстетические улучшения лица могут оказаться недейственными, если проблема кроется в структуре челюсти. Она подчеркнула, что первоочередная задача – это коррекция зубов, что может способствовать уменьшению двойного подбородка, который прячется за бородой.

Калинина объяснила, что комплексный подход в стоматологии часто включает в себя совместную работу с остеопатом. Коррекция зубов может повлечь за собой изменения в шейном отделе, оказывающие влияние на общий вид и здоровье пациента. И верно ли утверждение, что борода украшает мужчин?



