Салат "Зимний": рецепт на скорую руку для заготовок

Чем подкрепиться без вреда для фигуры? Мы знаем – это салат "Зимний". Предлагаем сделать заготовки в баночках, чтобы хватило надолго. Женский журнал "Клео.ру" советует рецепт на скорую руку.
Ингредиенты:
помидоры – 1 килограмм,
морковь – 600 граммов,
репчатый лук – 500 граммов,
капуста – 1 килограмм,
сладкий перец – 500 граммов,
огурцы – 500 граммов,
растительное масло – 1 столовая ложка,
уксус 9% – 5 столовых ложек,
соль – 2 столовые ложки,
сахар – 4 столовые ложки.
Рецепт салата
Все овощи крупно нарезаем ножом на доске. Добавляем в них соль, сахар, уксус, растительное масло и перемешиваем. Ставим на огонь и варим около 10 минут. Затем раскладываем салат по стерилизованным банкам и закатываем крышками.
Этот рецепт простой, а результат отменный. Главное, чтобы закуска не испортилась в дальнейшем. Домашние заготовки из овощей нужно правильно хранить, чтобы салат не прокис. Особенно уязвимы в плане температуры огурцы, поэтому нужно поставить наши баночки в подходящее место. Вариантов несколько – погреб, подвал, холодильник, утепленная лоджия.
Отметим, что готовить салат "Зимний" нужно с душой. Каким бы ни был рецепт домашних заготовок, чем больше любви вы вложите в свое блюдо, тем лучше оно получится!