Как экономить электроэнергию: самые эффективные способы

Понимание того, как правильно экономить электроэнергию, не всегда очевидно. При это есть базовые правило, как сделать это максимально эффективно.

Используйте энергоэффективные лампы

Замена обычных ламп на энергоэффективные светодиодные или компактные люминесцентные лампы позволяет сэкономить до 80% энергии. Они имеют длительный срок службы и потребляют гораздо меньше электричества.



Выключайте свет и электроприборы, когда они не используются

Выработайте привычку выключать свет, телевизор, компьютер и другие электроприборы, когда выходите из комнаты на длительное время. Даже в режиме ожидания электроприборы потребляют некоторое количество энергии.