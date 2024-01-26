Володина рассказала, что ждет Рыб в 2024 году

Начало нового года – прекрасное время для удивительных свершений и неожиданных перемен. Для некоторых оно может ознаменоваться чередой приятных событий, а вот для других, наоборот, закончится не очень позитивно. Астролог Василиса Володина составила гороскоп для Рыб на 2024 год и рассказала, какие события могут случиться в жизни представителей этого знака зодиака.

Эксперт по звездам считает, что текущий год продолжит тему уединения и желания как можно дальше отстраниться от суеты мирской. По словам астролога, это произойдет из-за транзита планеты Сатурн, который превратит Рыб в углубленных затворников. Однако расстраиваться не стоит – это непростое время имеет как минусы, так и плюсы.







Василиса Володина считает, что к положительным сторонам непростого для Рыб времени вполне можно отнести приобретенную представителями этого знака зодиака самостоятельность и собранность. Также астролог предполагает, что рожденные под этим знаком люди в новом году научились отказываться от ненужного. Это, по словам звездного эксперта, внутренняя сила Рыб.





К счастью, вторая половина 2024 года для представителей этого знака зодиака окажется весьма позитивной. Астролог предрекает, что Рыбы смогут обзавестись возможностью больших приобретений. Помимо этого, в жизни их самых близких людей произойдут приятные события.

Ранее "Клео.ру" писали, что известный астролог Василиса Володина составила подробный гороскоп на март 2024 года для всех знаков зодиака. Эксперт по звездам предрекала многим людям большие успехи, однако некоторым повезет куда больше.