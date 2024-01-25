Кейт Миддлтон проходит реабилитацию после хирургического вмешательства. Принцессе Уэльской сделали операцию на брюшной полости. В клинике Кейт пробудет еще какое-то время – примерно две недели. Известно, что ее общественные обязанности отложены до окончания католической Пасхи. Cо своей женой постоянно находится принц Уильям. Наследник британской короны отложил дела и полностью посвятил все свое время детям и супруге.

Как сообщает источник, близкий к королевскому дому, ситуация действительно очень серьезная, но благодаря тому, что у Кейт крепкий молодой организм, в скором времени она выздоровеет. Также известно, что истинное состояние принцессы официальные представители монаршей семьи так до сих пор и не раскрыли.

По словам одного из пациентов, проходивших лечение в клинике, где оперировали Кейт Миддлтон, там прекрасные условия и высококвалифицированные врачи. Однако инсайдер уточняет, что после такого вмешательства времени на восстановление нужно довольно много.

После выписки Кейт отправится в семейный коттедж Аделаида в Винздоре. Там принцесса Уэльская будет проходить восстановление. Принц Уильям намерен помогать жене и заниматься с детьми. Запланированные поездки семейной пары в Рим, а также на военную базу пока откладываются.

Операция супруги наследника стала полной неожиданностью для королевской семьи. Источник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех: важно не торопиться в вопросах здоровья и не спешить приступать к рабочим обязанностям, если у вас проблемы с самочувствием.