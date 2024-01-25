Не дай себя обмануть: 5 популярных мифов о браке

К сожалению, не все молодожены, вступающие в брак, имеют четкое представление о том, что их ждет впереди. Многим мешают заблуждения, которые крепко укоренились в общественном сознании. Поэтому и возникают ситуации, похожие на устоявшееся выражение про то, что любовь разбилась о лодку быта. Какие мифы, связанные с ожиданиями от брачных уз, мешают построить счастливые отношения?

Миф № 1. После регистрации отношений любовь только крепнет

Слывет такое мнение, что после замужества недостатки мужчины как-то сами собой растворятся. То же самое касается и мужчин, которые ждут, что его суженая с кольцом на безымянном пальце поумерит свою строптивость. Как бы не так. Ничего не меняется в характере людей после регистрации брака. А, порой, даже и наоборот – в совместном быту всплывает много нюансов.





Миф № 2. Материальное положение улучшится

В связи с чем появился этот миф, остается загадкой. Однако ж он есть. Многие женщины уверены, что замужество решит все их материальные проблемы. Но даже если ваш супруг человек обеспеченный, это еще не гарантия того, что он будет поощрять все ваши финансовые прихоти. Да и никто не даст вам гарантий, что этот брак на всю жизнь.

Миф № 3. Вместе и в горе, и в радости

Некоторые путают семейные отношения со слиянием. В паре у каждого есть свои интересы, свои увлечения, и даже личное пространство. Оно просто должно быть! Потому как стать единым целым для двух состоявшихся личностей – невозможно! Ваш партнер не обязан чувствовать то, что ощущаете вы.





Миф № 4. Жизнь станет лучше

Главное заблуждение, связанное с этим мифом, заключается в том, что молодожены ждут чудес после заключения брака. И когда чудеса не происходят, все почему-то расстраиваются. Ждать счастья извне – большая ошибка. Но если генерировать свой внутренний ресурс и обращать внимание на положительные стороны, то ваш союз станет действительно чем-то большим!

Миф № 5. Кроме мужа никто не сможет понравиться

В этой жизни нет гарантий не от чего, даже от новой любви и от развода. Поэтому судить категорично не стоит. Лучше подходить здраво к текущим отношениям и к браку. Если ваш муж перестал вам нравиться или вы обратили внимание на другого человека, значит тому есть причины. Отыскать их и понять – самое главное.