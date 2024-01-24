Астролог Анжела Перл предупредила знаки зодиака о переменах в жизни в 2024 году

Несколько дней назад, 20 января, планета трансформации Плутон сменил знак и вошел в знак Водолея. Астролог Анжела Перл прокомментировала положение дел и в своем новом видео, длительностью более 3 часов, сообщила подписчикам, что находиться вместе эти планеты будут вплоть до 2044 года.

Новый астрологический период, который продлится 20 лет, будет ознаменован множеством различных событий для представителей всех знаков зодиака. Эксперт по звездам дала подробные рекомендации каждому из знаков и объяснила им, в каких делах лучше всего проявить осторожность. Анжела Перл обратила внимание на то, что Плутон в Водолее особенно отразится на людях, которые родились под знаками Водолей, Телец, Лев и Скорпион, а так же всех тех, кто является представителями планет с разницей в градусах от 0 до 3.





Подводя итог своего прогноза, астролог сообщила, что в каждой из сфер, а особенно в личной, планируются перемены. Анжела Перл предрекает ситуации, в которых Плутон будет начинать что-либо трансформировать, в чем-то действовать и что-то делать. Астролог сообщила, что на это будут накладываться и важные мировые события.





Особенно остро будут усугубляться темы протестов и высказываний каких бы то ни было личных мнений. Астролог Анжела Перл считает героями и "звездами программы" людей, у которых Солнце в первых градусах Водолея. Их столь близкое взаимодействие, по словам предсказательницы, в положительном ключе влияет на тех, кто занимает серьезные руководящие должности, а в негативном может повлиять на опасающихся за свое здоровье.