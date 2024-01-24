Коллекцию бренда Юдашкина не показывают на неделе моды в Париже из-за санкций

Вчера в московском кинотеатре "Каро Октябрь" состоялся предпремьерный показ долгожданного фильма режиссера Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". В кинокартине снялись популярные звезды, которых поддержали коллеги своим вниманием. Сыгравшие в ленте артисты и прочие гости мероприятия охотно позировали перед объективами фотографов в стильных нарядах. Но все же они не смогли затмить звезд, которые проявили себя на неделе моды в Париже в 2024 году.

На красной дорожке предпремьерного показа фильма "Мастер и Маргарита" одна из актрис блистала в облегающем черном платье. Наряд с кристаллами и эффектом сияния выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры, но нынешние тренды мировой моды все-таки иные, о чем свидетельствуют кадры с презентации одежды высокого класса в столице Франции.

Так, неделя моды в Париже началась с демонстрации Schiaparelli. Изюминкой коллекции стали "марсианские" мотивы – технологичные детали на одежде, похожие на микросхемы и чипы. А бренд CHANEL сделал ставку на белый цвет. Элегантные жакеты и пышные юбки-макси вызвали немало восторженных отзывов. Плотные белые колготки на модели совместили с черными босоножками с открытым носом.

У команды Дома моды Валентина Юдашкина снова не получается представить на мировой арене дизайнерские работы. Неделя моды в Париже проходит без участия лидеров российской отрасли.





"С момента, как президент Федерации высокой моды Ральф Толедано сообщил о том, что Дом моды не сможет показать коллекцию онлайн в 2022 году в связи с санкциями, так и продолжается по сей день", – сообщили "Известиям" в пресс-службе компании Юдашкина.