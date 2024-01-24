Как ухаживать за кашемиром: правила стирки вещи

Перед стиркой кашемировых изделий обязательно прочитайте инструкции на этикетке. Они могут содержать специфические рекомендации производителя относительно температуры воды, режима стирки и использования специальных средств для стирки.

Кашемир лучше всего стирать вручную. Заполните раковину прохладной водой и добавьте немного мягкого моющего средства, предназначенного специально для кашемира или других деликатных тканей. Нежно помойте изделие, избегая сильного трения или выкручивания.

После стирки не отжимайте кашемирные изделия. Осторожно оберните их в мягкое полотенце, чтобы удалить излишки влаги, и затем аккуратно расправьте их форму.

Кашемирные изделия следует сушить на горизонтальной поверхности, чтобы избежать растяжения или деформации. Расположите их на полотенце или сетке для сушки и оставьте до полного высыхания.