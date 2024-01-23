Киноакадемия США объявила номинантов премии "Оскар-2024"

Кинопремия "Оскар", также известная как Премия Американской киноакадемии (Academy Award), является одной из самых старых, популярных и престижных наград в мире кинематографа. Ежегодно миллионы зрителей со всех уголков планеты собираются у экранов, чтобы узнать имена новых лауреатов и насладиться пышной церемонией награждения.

Фильмы-номинанты и победители часто получают значительный толчок в прокате после объявления результатов "Оскара", что подчеркивает коммерческую сторону премии и ее способность повлиять на выбор зрителей.





Итак, кто стал номинантом премии "Оскар 2024"? Киноакадемия США их объявила 23 января.

Редакция "Клео.ру" в данном материале приводит только главные номинации – "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса".

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

"Американское чтиво" / American Fiction, США, 2023

"Анатомия падения" / Anatomie d'une chute, Франция, 2023

"Барби" / Barbie, США, Великобритания, 2023

"Оставленные" / The Holdovers, США, 2023

"Убийцы цветочной луны" / Killers of the Flower Moon, США, 2023



"Маэстро" / Maestro, США, 2023

"Оппенгеймер" / Oppenheimer, США, Великобритания, 2023

"Прошлые жизни" / Past Lives, США, 2023

"Бедные-несчастные" / Poor Things, Ирландия, Великобритания, США, 2023

"Зона интересов" / The Zone of Interest, США, Великобритания, Польша, 2023





ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР



Жюстин Трие ("Анатомия падения")

Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны")

Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")

Джонатан Глейзер ("Зона интересов")





ЛУЧШИЙ АКТЕР



Брэдли Купер ("Маэстро")

Колман Доминго ("Растин")

Пол Джаматти ("Оставленные")

Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Джеффри Райт ("Американское чтиво")





ЛУЧШАЯ АКТРИСА

Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд")

Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")

Сандра Хюллер ("Анатомия падения")

Кэри Маллиган ("Маэстро")

Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"









Выбор победителей будет завершен в конце февраля. Торжественное вручение наград состоится 10 марта. Особенностью этого года станет проведение мероприятия в марте, изменяя традиционный февральский график, и возвращение Джимми Киммела в роли ведущего на сцене театра "Долби" в Лос-Анджелесе.



В 1929 году было заложено основание для ежегодной традиции вручения награды, которую в 1940-х годах стали называть "Оскар", инициированной Американской академией кинематографических искусств и наук. Событие, отмечающее достижения в киноиндустрии, получило широкое международное внимание и теперь вещается во множестве стран по всему миру.

Напомним, в 2023 году киноакадемия наградила семью статуэтками фильм Дэниела Шайнерт и Дэна Квана "Все везде и сразу" ("Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль" (Мишель Йео), "Лучшая мужская роль второго плана" (Ке Хью Кван), "Лучшая женская роль второго плана" (Джейми Ли Кертис"), "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж"). Обладателем статуэтки также стал Брендан Фрейзер за главную роль в фильме "Кит".





Что делает "Оскар" таким особенным и привлекательным для мировой аудитории?

Голливуд давно стал синонимом кинематографа, а его фильмы – частью глобальной поп-культуры. "Оскар" ассоциируется с этим мощным культурным феноменом, который оказывает огромное влияние на мировую кинематографическую индустрию.

Церемония "Оскара" – это событие, где собираются самые известные и уважаемые личности из мира кино. Зрители имеют возможность увидеть своих любимых актеров, режиссеров и создателей фильмов вне рамок экрана, что добавляет церемонии особого очарования.

Для многих актеров, режиссеров и других профессионалов индустрии получение "Оскара" является кульминацией карьеры и символом признания на высшем уровне. Это стремление к золотой статуэтке делает каждую церемонию награждения напряженной и эмоциональной.

Красная дорожка "Оскара" – это не только демонстрация актерского состава, но и платформа для самых изысканных модных нарядов от всемирно известных дизайнеров. Мода играет значительную роль в популярности церемонии, привлекая внимание не только кинолюбителей, но и поклонников высокой моды.





"Оскар 2024" многие ждут с нетерпением прежде всего потому, что премия считается индикатором высочайшего качества в кино. Получение статуэтки является признанием таланта, труда и инноваций в различных аспектах кинопроизводства, от актерского мастерства до технических достижений. Этот стандарт заставляет создателей фильмов постоянно стремиться к совершенству.