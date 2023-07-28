Проверка женского здоровья: что нужно делать каждый год

По статистике, только одна из четырех женщин ежегодно проходит профилактические осмотры у врачей, остальные не видят в этом большой необходимости. Однако известно, что регулярное обследование позволяет выявить на ранних стадиях распространенные женские болезни — например, рак молочной железы, шейки матки или яичников. Редакция женского журнала kleo.ru расскажет, какие анализы нужно проходить каждый год, чтобы сохранить здоровье на долгие годы.

Общий чекап организма: что нужно сделать всем

Всего существует несколько обследований, которые показаны каждому, вне зависимости от пола, с 18-ти лет. Это общий анализ и биохимия крови, общий анализ мочи. Каждый год важно сдавать флюорографию и по возможности делать УЗИ внутренних органов.

Также следует проходить ЭКГ, чтобы выявить нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, и проверять уровень витамина D, глюкозы, холестерина.

После получения результатов можно записаться на прием к своему терапевту для дальнейших рекомендаций. Дополнительно нужно сходить к стоматологу для осмотра состояния зубов и их лечения, если потребуется.

Женский чекап организма: какие обследования пройти

Раз в полгода каждой женщине необходимо проходить осмотр у маммолога и гинеколога. Вместе с этим потребуется провести ряд исследований состояния собственного тела:

- сделать маммографию,

- УЗИ репродуктивных органов,

- сдать цитологический анализ,

- проверить уровень гормонов.

Перечень этих процедур позволит вовремя выявить появление злокачественных образований в груди или шейке матки, обнаружить скрытые инфекции и болезни, которые протекают бессимптомно.

Какие анализы можно сдать дополнительно

Если есть хронические болезни, то важно ежегодно проходить специфические для них обследования. Например, при хроническом пиелонефрите каждый год требуется делать УЗИ почек. В случае, если на теле много родинок, лучше сходить на прием к дерматологу, чтобы врач осмотрел их и проверил все подозрительные на развитие злокачественных клеток. Также можно сдать анализ на хеликобактер, поскольку бактерия влияет на состояние органов пищеварительной системы, и провериться на ВИЧ, гепатит и сифилис, если раньше подобного не делали.

Фото: kleo.ru