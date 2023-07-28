Витамин Е: польза и вред при приеме — всё, что нужно знать

 2946

Хотите узнать, можно ли принимать витамин Е и как правильно его дозировать? В этой статье мы расскажем обо всем, что вам нужно знать о витамине Е: его пользе, продуктах с высоким содержанием, побочных эффектах и противопоказаниях.

Витамин E считается важным антиоксидантом для организма. Он помогает защищать клетки от повреждений, поддерживает здоровье кожи, глаз и иммунной системы. Вопрос о том, можно ли пить витамин Е в виде добавок, довольно распространенный. В этой статье мы рассмотрим пользу витамина Е для организма, продукты, содержащие этот витамин, а также побочные эффекты и противопоказания.

Польза витамина Е для организма

Витамин Е — это мощный антиоксидант. Он предотвращает развитие многих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые недуги, рак и диабет. Витамин Е играет важную функцию в поддержании здоровья кожи, волос, укреплении иммунитета и улучшении зрения.

Продукты с большим содержанием витамина Е

Самыми богатыми источниками витамина Е являются орехи, семена, растительные масла и зеленые овощи. Вот список продуктов, содержащих высокую концентрацию витамина Е:

  • Миндальные орехи.
  • Фисташки.
  • Семена подсолнечника.
  • Арахисовое масло.
  • Кукурузное масло.
  • Авокадо.
  • Шпинат.
  • Клубника.

Дозировка витамина Е

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная дозировка витамина Е для взрослых составляет 15 мг. При беременности и определенных заболеваниях могут требоваться более высокие дозы витамина Е.

Витамин Е не рекомендуется употреблять в больших количествах без консультации с врачом.

Кому нельзя принимать витамин Е

При превышении дозы витамина Е могут возникнуть побочные эффекты, такие как:

  • Головокружение.
  • Расстройство желудка.
  • Боль в мышцах.
  • Кровотечение.
  • Нарушение функции щитовидной железы.

Также витамин Е повышает риск кровотечения при употреблении вместе с аспирином или антикоагулянтами.

Противопоказания

Есть ряд противопоказаний, при которых не рекомендуется принимать витамин Е в больших дозах или даже вообще избегать его употребления:

  • Геморрагический синдром.
  • Аллергическая реакция на витамин Е.
  • Тяжелое заболевание печени.
  • Некоторые заболевания сердца и сосудов, при которых есть риск тромбоза.

Заключение

Витамин Е играет существенную роль в поддержании здоровья и правильной работы организма.. Главное — помнить, что избыточное употребление витамина Е может вызвать ряд побочных эффектов. Поэтому не рекомендуется принимать большие дозы без консультации с врачом.

Также не стоит забывать, что витамин Е можно получить из многих продуктов питания. Поэтому наилучшим источником его получения является разнообразное и сбалансированное питание.

 

Фото Клео.ру

Настя Ромашова

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.