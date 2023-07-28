Витамин Е: польза и вред при приеме — всё, что нужно знать

Витамин E считается важным антиоксидантом для организма. Он помогает защищать клетки от повреждений, поддерживает здоровье кожи, глаз и иммунной системы. Вопрос о том, можно ли пить витамин Е в виде добавок, довольно распространенный. В этой статье мы рассмотрим пользу витамина Е для организма, продукты, содержащие этот витамин, а также побочные эффекты и противопоказания.

Польза витамина Е для организма

Витамин Е — это мощный антиоксидант. Он предотвращает развитие многих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые недуги, рак и диабет. Витамин Е играет важную функцию в поддержании здоровья кожи, волос, укреплении иммунитета и улучшении зрения.

Продукты с большим содержанием витамина Е

Самыми богатыми источниками витамина Е являются орехи, семена, растительные масла и зеленые овощи. Вот список продуктов, содержащих высокую концентрацию витамина Е:

Миндальные орехи.

Фисташки.

Семена подсолнечника.

Арахисовое масло.

Кукурузное масло.

Авокадо.

Шпинат.

Клубника.

Дозировка витамина Е

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная дозировка витамина Е для взрослых составляет 15 мг. При беременности и определенных заболеваниях могут требоваться более высокие дозы витамина Е.

Витамин Е не рекомендуется употреблять в больших количествах без консультации с врачом.

Кому нельзя принимать витамин Е

При превышении дозы витамина Е могут возникнуть побочные эффекты, такие как:

Головокружение.

Расстройство желудка.

Боль в мышцах.

Кровотечение.

Нарушение функции щитовидной железы.

Также витамин Е повышает риск кровотечения при употреблении вместе с аспирином или антикоагулянтами.

Противопоказания

Есть ряд противопоказаний, при которых не рекомендуется принимать витамин Е в больших дозах или даже вообще избегать его употребления:

Геморрагический синдром.

Аллергическая реакция на витамин Е.

Тяжелое заболевание печени.

Некоторые заболевания сердца и сосудов, при которых есть риск тромбоза.

Заключение

Витамин Е играет существенную роль в поддержании здоровья и правильной работы организма.. Главное — помнить, что избыточное употребление витамина Е может вызвать ряд побочных эффектов. Поэтому не рекомендуется принимать большие дозы без консультации с врачом.

Также не стоит забывать, что витамин Е можно получить из многих продуктов питания. Поэтому наилучшим источником его получения является разнообразное и сбалансированное питание.

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