Нехватка витаминов весной: как побороть авитаминоз

Весенний период всегда сопровождается подъемом энергии – именно в это время многие люди стараются выстраивать проекты на будущее и проявлять больше активности. Однако «наполеоновские планы» могут обрушиться еще на подходе из-за общего упадка сил, который вызывает хорошо известный многим авитаминоз.

Этот недуг связан с тем, что в зимний период люди употребляют мало витаминов и полезных продуктов, к весне недостаток микроэлементов достигает своего пика и выражается в известных симптомах авитаминоза: сонливости, раздражительности, усталости и общем снижении жизненной активности.

Однако побороть авитаминоз не так сложно. Главное оружие в борьбе с этим недугом – правильное питание. Еженедельный рацион обязательно должен включать разнообразные крупы, морепродукты, зимой можно питаться замороженными фруктами и ягодами, в также овощами.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВИТАМИНЫ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Витамин С. Этот микроэлемент повышает иммунную защиту организма и укрепляет общий тонус. Данным витамином богаты цитрусы, клубника, черная смородина, болгарский перец, капуста и бобовые.

Витамин D. Этот витамин очень важен для организма человека, так как способствует усвоению кальция. В регионах, где мало солнца, врачи даже прописывают препарат в капсулах. Что касается привычных блюд, обогатиться витамином можно при употреблении красной рыбы, печени, молока, сметаны, яичных желтков и рыбьего жира.

Витамин Е. Этот микроэлемент часто называют «витамином молодости». Он необходим для нормальной работы половой системы и общего тонуса организма. Витамин содержится в растительном масле, зеленых листьях, яичных желтках и шиповнике.

КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ В ПРОДУКТАХ

Ценные микроэлементы разрушаются при неправильном хранении. Для того чтобы сохранить богатство продуктов питания, их нужно хранить соответствующим образом. Овощи и фрукты нельзя подолгу держать в воде. Почти все продукты необходимо ставить в прохладное, темное место (проще всего использовать холодильник).

Также нужно избегать попадания солнечных лучей и не нарезать продукты впрок – они хорошо хранятся в цельном виде.

Лучше избегать приготовления блюд в микроволновке – под действием волн витамины разрушаются. Самый правильный способ – запекать блюда в духовке.