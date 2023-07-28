Как сохранить красоту и здоровье зубов

Чтобы не лишиться зубов раньше времени, нужно правильно за ними ухаживать. Зубная аптечка — это набор самых необходимых средств и приспособлений для комплексного ухода за полостью рта. Российский врач-стоматолог, основатель и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян рассказала женскому журналу Kleo.ru, что именно должно быть в арсенале каждого человека, чтобы иметь здоровые зубы и свежее дыхание.

С тех пор, как у малыша прорезывается первый зубик и в течение всей жизни человека зубы подвергаются вредному воздействию неблагоприятной среды, которую представляют бактерии и агрессивные кислоты. В результате атаки патогенных микроорганизмов зубная эмаль со временем теряет защитные свойства и истончается, а на ее поверхности начинает развиваться кариес.

Чтобы замедлить этот процесс, в первую очередь необходимо следить за гигиеной полости рта, которая должна проводиться не только утром и вечером, но и в течение дня — будь то дома, на работе или в дороге: на разные случаи жизни существует зубная аптечка.

Зубная щетка

Незаменимый инструмент в уходе за зубами и деснами – зубная щетка. Именно она механически очищает поверхность зубов, языка и щек, а также контактные пункты от налета и остатков пищи.

Зная, как правильно чистить зубы при помощи щетки, можно и вовсе обойтись без применения зубной пасты: движения должны быть плавными и выметающими — от десны к краю зуба. Так вы сможете удалить бактериальные отложения из поддесневых карманов, тем самым не допуская развития зубного камня.

Монопучок

Чаще всего узкие межзубные пространства трудно вычистить при помощи одной только зубной щетки, и тогда на помощь может прийти монопучок. Миниатюрное изделие с небольшой круглой головкой и всего одним пучком щетины прекрасно справляется с вычищением труднодоступных участков, значительно повышая качество гигиены ротовой полости.

Ирригатор

Казалось бы, вы почистили зубы, как обычно, и подумали, что этого достаточно, но на самом деле между зубов все равно остались частички пищи. Если в этот момент вы воспользуетесь ирригатором – специальным стоматологическим устройством, подающим воду под напором, то вы удивитесь, сколько мельчайших загрязнений и остатков пищи буквально вымоется изо рта. Этот аппарат незаменим в путешествии, к тому же существуют портативные модели, работающие на батарейках.

Зубная нить

Бытует мнение, что к кариесу приводит сладкое: на самом деле сахар сам по себе не вредит зубам. Но если после поедания пирожного или другого лакомства частички пищи останутся в контактных пунктах, это существенно повысит риск кариозного поражения и воспаления десен.

Именно по этой причине настоятельно рекомендуется каждый раз после еды пользоваться зубной нитью: в отличие от зубочистки, она эффективно и атравматично очищает межзубные промежутки, особенно от налипшей сладкой массы, если вы недавно съели конфету или ириску.

Ополаскиватель для полости рта

Применение ополаскивателя для полости рта надолго освежает дыхание, нейтрализует кислотность и предотвращает развитие бактерий, а входящие в состав средства активные компоненты укрепляют зубную эмаль.

Стоматологический гель

Не будет лишним положить в свою зубную аптечку стоматологический гель, который помогает быстро снять воспаление и покраснение десен, а также снижает их кровоточивость.

Теперь вы знаете, что здоровье и красота улыбки напрямую зависят от грамотного ухода за полостью рта. И, конечно, не стоит забывать о важности своевременного посещения стоматолога в целях профилактики: рекомендуется проходить обследование у специалиста каждые полгода и вместе с этим выполнять профгигиену.