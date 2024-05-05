Тысячелистник: лечебные свойства и применение в народной медицине

В народной медицине широко применяются различные травы и лекарственные растения. Их использование зачастую оказывает более действенный эффект по сравнению со всевозможными лекарственными препаратами. Одним из таких растений является тысячелистник, лечебные свойства и применение которого стоит изучить, чтобы улучшить состояние здоровья. Однако при этом стоит учитывать и противопоказания, чтобы не причинить себе вред. В этих моментах предлагает разобраться Клео.ру, предлагая вашему вниманию эту обзорную статью.

Лечебные свойства тысячелистника

Тысячелистник представляет собой травянистое растение, относящееся к семейству Астровых. Он предпочитает расти на лужайках смешанных лесов, вдоль дорог, в кустарниках. В растении содержится не менее 82 активных полезных компонентов, чем и обусловлены его лечебные свойства. Клео.ру отмечает, что тысячелистник способен оказать такое положительное влияние на организм:

Обладает кровоостанавливающим эффектом, способствует повышению свертываемости крови. Благородя этому свойству, растение применяются для заживления ран, для остановки кровотечений из носа, при обильных менструациях.

Увеличивает сокращение маточной мускулатуры у женщин, благодаря чему эффективен при лечении воспалительных гинекологических заболеваний и миом.

Полезен для гипертоников, поскольку наделен свойством снижать артериальное давление.

Используется при лечении заболеваний печени.

Наделен спазмолитическими свойствами, благодаря чему облегчает боли в желудке и кишечнике.

Эффективен при лечении инфекций дыхательных путей.





Применение в народной медицине

Тысячелистник относится к категории трав, которые активно применяются в народной медицине. Клео.ру рекомендует обратить внимание на такие лечебные свойства растения:

Использование при воспалениях десен, слизистой оболочки полости рта, стоматитах. Для этого применяют отвар исключительно из тысячелистника или в комбинации с ромашкой и ноготками.

Растение применяют для повышения иммунитета. Для этой цели употребляют сок из листьев растения, смешанный с медом.

Настой травы принимают при геморроидальных, легочных, маточных кровотечениях.

Благородя обезболивающим свойствам растения, его применяют в распаренном виде, прикладывая к месту, на которое нужно оказать воздействие.

Отвар травы используют для избавления от угрей, для этого им обмывают лицо и прикладывают на кожу в виде примочек.





Клео.ру сделал для вас подборку эффективных рецептов, помогающих найти применение этой разновидности лекарственных растений:

Травяной чай оказывает положительное воздействие на желудок. Для его приготовления 1-2 ч. ложки сушеной травы заливают 250 мл кипятка и настаивают 10 минут. Чай употребляют трижды в день между приемами пищи.

Отвар используют при лечении кровотечений. Сухое растение (1-2 ст. ложки) заливают 500 мл кипятка и отваривают 10-15 минут на медленном огне. После отвар процеживают и употребляют трижды в день по полстакана.

Спиртовая настойка эффективна при гипертонии. Для ее приготовления сухую траву (50 г) заливают 0,5 л водки и выдерживают на протяжении 10 дней. После этого смесь процеживают. Для употребления 1 ч. ложку настойки нужно развести в 1/3 стакана воды и пить дважды в день: утром до приема пищи и на ночь.





Противопоказания и особенности использования

Несмотря на многочисленные полезные свойства растения, оно все же имеет определенные противопоказания для его применения. Так, от употребления тысячелистника нужно воздержаться при следующих состояниях:

беременность и период лактации, поскольку растение может произвести абортивный эффект;

тысячелистник противопоказан детям, поскольку не имеется достаточно исследований относительно безопасности применения травы для них;

чувствительность к растениям семейства Астровых;

перед хирургическими операциями;

лечение состояний, подразумевающих прием препаратов, разжижающих кровь;

пониженное артериальное давление.

Также особенности использования тысячелистника заключаются в необходимости строго соблюдать дозировку. В противном случае существует вероятность возникновения таких побочных эффектов:

из-за мочегонного действия травы она способна спровоцировать учащенное мочеиспускание;

может вызвать кожную сыпь при местном применении;

при больших передозировках могут возникать судороги, галлюцинации, в особо тяжелых случаях кома.





Подведем итог

Теперь вы знаете больше информации о лечебных свойствах и особенностях применения тысячелистника и сможете принять взвешенное решение перед тем, как начать применять растение. Обязательно учтите противопоказания, при необходимости проконсультируйтесь с врачом и получите от него рекомендации.