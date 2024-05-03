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Пятница 3 мая

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Финики: польза и вред для здоровья

Финики: польза и вред для здоровья

Узнайте о полезных свойствах фиников для здоровья, противопоказаниях и вреде при употреблении.

Для каждого человека, следящего за питанием и желающего сделать его сбалансированным актуально включение в рацион полезных продуктов. Многие из них к тому же обладают отличным вкусом и являются лишним поводом порадовать себя и разнообразить меню. К таким продуктам относятся финики, пользу и вред которых для организма стоит изучить, прежде чем включать их в свой рацион. Важно больше знать об их свойствах и калорийности, чтобы правильно рассчитывать порции. Это поможет вам придерживаться принципов здорового питания.

Польза фиников для организма

Разновидность фруктов, которой являются финики, содержит поистине рекордное количество полезных веществ. Из-за этого стоит задуматься о том, чтобы обязательно ввести их в свой рацион. Полезные для здоровья свойства фиников обусловлены наличием в их составе таких полезных веществ:

  • Антиоксиданты, которых в финиках намного больше по сравнению с похожими на него продуктами – инжиром и сливами. Благодаря их наличию клетки организма будут защищены от свободных радикалов.
  • Витамины и минералы, которых в плодах содержится значительное количество. Это витамины К, С, В6, железо, магний, медь, марганец, калий.
  • Клетчатка, которая крайне необходима для того, чтобы нормализовать пищеварительные процессы. Люди, употребляющие по семь плодов в день, отмечали значительное улучшение состояния в этом плане. Кроме того, клетчатка необходима для того, чтобы предотвратить резкий подъем уровня сахара в крови.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Также Клео.ру рекомендует обратить внимание на то, что плоды способны принести пользу организму, выражающуюся в следующем:

  • Положительное влияние на работу мозга, плоды препятствую образование в нем бляшек и показывают высокую эффективность в борьбе с определенными заболеваниями, к примеру, болезнью Альцгеймера.
  • Финики – прекрасная альтернатива сахара, они способны выполнять роль натурального подсластителя.
  • Плоды полезны для здоровья костей, препятствуют развитию остеопороза.
  • Плоды эффективны в комплексном лечении инфекционных заболеваний, поэтому станут находкой для людей, которые предпочитают воздерживаться от антибиотиков и заменять их натуральными средствами.
  • Финики чрезвычайно полезны для женщины, находящейся в последнем триместре беременности. Употребление этих плодов способствует том, что шейка матки расширяется, поэтому уменьшается потребность в том, чтобы проводить искусственную стимуляцию родов, и они проходят естественным путем. При кормлении грудью благодаря введению плодов в рацион происходит увеличение лактации. Также финики уменьшают симптомы послеродовой депрессии.
  • Также финики полезны и для мужчины. Они положительно влияют на работу репродуктивной системы, повышая активность сперматозоидов. Также плоды являются дополнительным источником тестостерона.
  • Правильное употребление фиников при похудении способствует снижению веса. Это обусловлено тем, что они способны дать долгое чувство насыщения, поэтому плоды можно использовать в качестве перекуса. Для людей, занимающихся спортом положительный момент заключается в том, что финики способствуют набору мышечной массы.

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Потенциальный вред фиников

Несмотря на многочисленные положительные свойства этого продукта, все же имеются и определенные противопоказания к его употреблению. Так, Клео.ру рекомендуется проанализировать состояние своего здоровья и обратить внимание на следующие моменты:

  • Наличие аллергии, выражающееся в индивидуальной непереносимости этого продукта.
  • Ряд заболеваний, при наличии которых финики противопоказаны. К этой категории относятся сахарный диабет, мочекаменная болезнь, кариес, хронические головные боли и мигрени.
  • Синдром раздраженного кишечника, при котором употребление плодов может спровоцировать вздутие или диарею.

Также стоит учитывать, что финики – весьма калорийный продукт, на его 100 г приходится 277 калорий. Очень важно соблюдать меру при употреблении плодов, особенно людям, которые имеют проблемы с лишним весом. Положительный эффект при похудении финики окажут лишь в том случае, если заменять ими приемы пищи и соблюдать принцип умеренности.

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Рекомендации по употреблению

Чтобы финики принесли максимальную пользу организму, важно знать моменты, связанные с их выбором и употреблением. Так, Клео.ру советует учитывать следующие нюансы:

  • При покупке плодов нужно обращать внимание на их внешний вид. Они должны быть без белого налета. Яркие и гладкие плоды будут гораздо вкуснее жестких и сухих. Финики рекомендуется промывать перед употреблением, поскольку на их поверхности оседает пыль.
  • Обратите внимание, как были высушены плоды. Лучше всего, если это происходило естественным путем. Второй вариант – подсушивание в печи. Самый дешевый для производителя способ, но гораздо менее полезный по сравнению с остальными – вымачивание в сахарном сиропе. О такой обработке будет говорить то, что плоды будут слипшиеся между собой.
  • Для хранения плоды следует поместить в емкость с плотно закрывающейся крышкой и отправить в холодильник.
  • Ежедневная норма употребления фиников, которую не стоит превышать – 3-5 плодов. Делать это нужно в первой половине дня, что обусловлено калорийностью продукта.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете больше информации о пользе и вреде фиников для организма. Убедитесь в отсутствии противопоказаний перед их употреблением, а также соблюдайте умеренностью. Соблюдение этих условий – залог того, что продукт принесет вам пользу и не причинит вреда.

3 мая 2024, 02:31
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Екатерина Тимофеева

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