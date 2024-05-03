Финики: польза и вред для здоровья

Для каждого человека, следящего за питанием и желающего сделать его сбалансированным актуально включение в рацион полезных продуктов. Многие из них к тому же обладают отличным вкусом и являются лишним поводом порадовать себя и разнообразить меню. К таким продуктам относятся финики, пользу и вред которых для организма стоит изучить, прежде чем включать их в свой рацион. Важно больше знать об их свойствах и калорийности, чтобы правильно рассчитывать порции. Это поможет вам придерживаться принципов здорового питания.

Польза фиников для организма

Разновидность фруктов, которой являются финики, содержит поистине рекордное количество полезных веществ. Из-за этого стоит задуматься о том, чтобы обязательно ввести их в свой рацион. Полезные для здоровья свойства фиников обусловлены наличием в их составе таких полезных веществ:

Антиоксиданты, которых в финиках намного больше по сравнению с похожими на него продуктами – инжиром и сливами. Благодаря их наличию клетки организма будут защищены от свободных радикалов.

Витамины и минералы, которых в плодах содержится значительное количество. Это витамины К, С, В6, железо, магний, медь, марганец, калий.

Клетчатка, которая крайне необходима для того, чтобы нормализовать пищеварительные процессы. Люди, употребляющие по семь плодов в день, отмечали значительное улучшение состояния в этом плане. Кроме того, клетчатка необходима для того, чтобы предотвратить резкий подъем уровня сахара в крови.





Также Клео.ру рекомендует обратить внимание на то, что плоды способны принести пользу организму, выражающуюся в следующем:

Положительное влияние на работу мозга, плоды препятствую образование в нем бляшек и показывают высокую эффективность в борьбе с определенными заболеваниями, к примеру, болезнью Альцгеймера.

Финики – прекрасная альтернатива сахара, они способны выполнять роль натурального подсластителя.

Плоды полезны для здоровья костей, препятствуют развитию остеопороза.

Плоды эффективны в комплексном лечении инфекционных заболеваний, поэтому станут находкой для людей, которые предпочитают воздерживаться от антибиотиков и заменять их натуральными средствами.

Финики чрезвычайно полезны для женщины, находящейся в последнем триместре беременности. Употребление этих плодов способствует том, что шейка матки расширяется, поэтому уменьшается потребность в том, чтобы проводить искусственную стимуляцию родов, и они проходят естественным путем. При кормлении грудью благодаря введению плодов в рацион происходит увеличение лактации. Также финики уменьшают симптомы послеродовой депрессии.

Также финики полезны и для мужчины. Они положительно влияют на работу репродуктивной системы, повышая активность сперматозоидов. Также плоды являются дополнительным источником тестостерона.

Правильное употребление фиников при похудении способствует снижению веса. Это обусловлено тем, что они способны дать долгое чувство насыщения, поэтому плоды можно использовать в качестве перекуса. Для людей, занимающихся спортом положительный момент заключается в том, что финики способствуют набору мышечной массы.





Потенциальный вред фиников

Несмотря на многочисленные положительные свойства этого продукта, все же имеются и определенные противопоказания к его употреблению. Так, Клео.ру рекомендуется проанализировать состояние своего здоровья и обратить внимание на следующие моменты:

Наличие аллергии, выражающееся в индивидуальной непереносимости этого продукта.

Ряд заболеваний, при наличии которых финики противопоказаны. К этой категории относятся сахарный диабет, мочекаменная болезнь, кариес, хронические головные боли и мигрени.

Синдром раздраженного кишечника, при котором употребление плодов может спровоцировать вздутие или диарею.

Также стоит учитывать, что финики – весьма калорийный продукт, на его 100 г приходится 277 калорий. Очень важно соблюдать меру при употреблении плодов, особенно людям, которые имеют проблемы с лишним весом. Положительный эффект при похудении финики окажут лишь в том случае, если заменять ими приемы пищи и соблюдать принцип умеренности.





Рекомендации по употреблению

Чтобы финики принесли максимальную пользу организму, важно знать моменты, связанные с их выбором и употреблением. Так, Клео.ру советует учитывать следующие нюансы:

При покупке плодов нужно обращать внимание на их внешний вид. Они должны быть без белого налета. Яркие и гладкие плоды будут гораздо вкуснее жестких и сухих. Финики рекомендуется промывать перед употреблением, поскольку на их поверхности оседает пыль.

Обратите внимание, как были высушены плоды. Лучше всего, если это происходило естественным путем. Второй вариант – подсушивание в печи. Самый дешевый для производителя способ, но гораздо менее полезный по сравнению с остальными – вымачивание в сахарном сиропе. О такой обработке будет говорить то, что плоды будут слипшиеся между собой.

Для хранения плоды следует поместить в емкость с плотно закрывающейся крышкой и отправить в холодильник.

Ежедневная норма употребления фиников, которую не стоит превышать – 3-5 плодов. Делать это нужно в первой половине дня, что обусловлено калорийностью продукта.





Подведем итог

Теперь вы знаете больше информации о пользе и вреде фиников для организма. Убедитесь в отсутствии противопоказаний перед их употреблением, а также соблюдайте умеренностью. Соблюдение этих условий – залог того, что продукт принесет вам пользу и не причинит вреда.