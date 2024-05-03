Финики: польза и вред для здоровья

Для каждого человека, следящего за питанием и желающего сделать его сбалансированным актуально включение в рацион полезных продуктов. Многие из них к тому же обладают отличным вкусом и являются лишним поводом порадовать себя и разнообразить меню. К таким продуктам относятся финики, пользу и вред которых для организма стоит изучить, прежде чем включать их в свой рацион. Важно больше знать об их свойствах и калорийности, чтобы правильно рассчитывать порции. Это поможет вам придерживаться принципов здорового питания.
Польза фиников для организма
Разновидность фруктов, которой являются финики, содержит поистине рекордное количество полезных веществ. Из-за этого стоит задуматься о том, чтобы обязательно ввести их в свой рацион. Полезные для здоровья свойства фиников обусловлены наличием в их составе таких полезных веществ:
- Антиоксиданты, которых в финиках намного больше по сравнению с похожими на него продуктами – инжиром и сливами. Благодаря их наличию клетки организма будут защищены от свободных радикалов.
- Витамины и минералы, которых в плодах содержится значительное количество. Это витамины К, С, В6, железо, магний, медь, марганец, калий.
- Клетчатка, которая крайне необходима для того, чтобы нормализовать пищеварительные процессы. Люди, употребляющие по семь плодов в день, отмечали значительное улучшение состояния в этом плане. Кроме того, клетчатка необходима для того, чтобы предотвратить резкий подъем уровня сахара в крови.
Также Клео.ру рекомендует обратить внимание на то, что плоды способны принести пользу организму, выражающуюся в следующем:
- Положительное влияние на работу мозга, плоды препятствую образование в нем бляшек и показывают высокую эффективность в борьбе с определенными заболеваниями, к примеру, болезнью Альцгеймера.
- Финики – прекрасная альтернатива сахара, они способны выполнять роль натурального подсластителя.
- Плоды полезны для здоровья костей, препятствуют развитию остеопороза.
- Плоды эффективны в комплексном лечении инфекционных заболеваний, поэтому станут находкой для людей, которые предпочитают воздерживаться от антибиотиков и заменять их натуральными средствами.
- Финики чрезвычайно полезны для женщины, находящейся в последнем триместре беременности. Употребление этих плодов способствует том, что шейка матки расширяется, поэтому уменьшается потребность в том, чтобы проводить искусственную стимуляцию родов, и они проходят естественным путем. При кормлении грудью благодаря введению плодов в рацион происходит увеличение лактации. Также финики уменьшают симптомы послеродовой депрессии.
- Также финики полезны и для мужчины. Они положительно влияют на работу репродуктивной системы, повышая активность сперматозоидов. Также плоды являются дополнительным источником тестостерона.
- Правильное употребление фиников при похудении способствует снижению веса. Это обусловлено тем, что они способны дать долгое чувство насыщения, поэтому плоды можно использовать в качестве перекуса. Для людей, занимающихся спортом положительный момент заключается в том, что финики способствуют набору мышечной массы.
Потенциальный вред фиников
Несмотря на многочисленные положительные свойства этого продукта, все же имеются и определенные противопоказания к его употреблению. Так, Клео.ру рекомендуется проанализировать состояние своего здоровья и обратить внимание на следующие моменты:
- Наличие аллергии, выражающееся в индивидуальной непереносимости этого продукта.
- Ряд заболеваний, при наличии которых финики противопоказаны. К этой категории относятся сахарный диабет, мочекаменная болезнь, кариес, хронические головные боли и мигрени.
- Синдром раздраженного кишечника, при котором употребление плодов может спровоцировать вздутие или диарею.
Также стоит учитывать, что финики – весьма калорийный продукт, на его 100 г приходится 277 калорий. Очень важно соблюдать меру при употреблении плодов, особенно людям, которые имеют проблемы с лишним весом. Положительный эффект при похудении финики окажут лишь в том случае, если заменять ими приемы пищи и соблюдать принцип умеренности.
Рекомендации по употреблению
Чтобы финики принесли максимальную пользу организму, важно знать моменты, связанные с их выбором и употреблением. Так, Клео.ру советует учитывать следующие нюансы:
- При покупке плодов нужно обращать внимание на их внешний вид. Они должны быть без белого налета. Яркие и гладкие плоды будут гораздо вкуснее жестких и сухих. Финики рекомендуется промывать перед употреблением, поскольку на их поверхности оседает пыль.
- Обратите внимание, как были высушены плоды. Лучше всего, если это происходило естественным путем. Второй вариант – подсушивание в печи. Самый дешевый для производителя способ, но гораздо менее полезный по сравнению с остальными – вымачивание в сахарном сиропе. О такой обработке будет говорить то, что плоды будут слипшиеся между собой.
- Для хранения плоды следует поместить в емкость с плотно закрывающейся крышкой и отправить в холодильник.
- Ежедневная норма употребления фиников, которую не стоит превышать – 3-5 плодов. Делать это нужно в первой половине дня, что обусловлено калорийностью продукта.
Подведем итог
Теперь вы знаете больше информации о пользе и вреде фиников для организма. Убедитесь в отсутствии противопоказаний перед их употреблением, а также соблюдайте умеренностью. Соблюдение этих условий – залог того, что продукт принесет вам пользу и не причинит вреда.