5 процедур, которые помогут при куперозе

Не просто уберут визуальные недостатки, но и укрепят сосуды, сделают тон кожи ровным — собрали топ процедур, которые на самом деле решают проблему.
Купероз – это не разовая вспышка, а хроническое состояние, при котором сосудистые капилляры теряют эластичность и становятся видимыми на поверхности кожи. Чаще всего он проявляется на лице: на щеках, подбородке и носу. На фоне стресса, перепадов температуры и агрессивного ухода покраснение усиливается, кожа реагирует раздражением и жжением. Важная задача – не просто скорректировать состояние, а укрепить сосуды.
Как понять, что это именно купероз
Часто сосудистую реакцию путают с аллергией или розацеа. Ниже – несколько признаков, которые помогают отличить купероз и вовремя обратиться к косметологу.
- Постоянное покраснение в области крыльев носа, щек и подбородка.
- Появление тонких красных или фиолетовых сосудов в виде сетки или "звездочек".
- Чувство жара, покалывание или зуд после умывания и перепадов температуры.
- Сухость и повышенная чувствительность кожи.
- Покраснения усиливаются после кофе, алкоголя или острой пищи.
1. Лазерное лечение и IPL-терапия
Световые технологии – основа коррекции сосудов. Лазерное излучение или интенсивный пульсирующий свет (IPL) поглощаются гемоглобином, уменьшая размер расширенных капилляров. Со временем они полностью исчезают. Кожа при этом не повреждается, а курс из 2–3 сеансов позволяет значительно уменьшить выраженность сетки и покраснения.
Показания
- Сосудистая сетка на лице.
- Стойкое покраснение.
- Посттравматические сосудистые изменения.
- Профилактика усугубления купероза.
2. Мезотерапия и биорепарация
Инъекционные методики укрепляют сосудистые стенки и улучшают микроциркуляцию. Препараты с витаминами С, Р, аминокислотами и пептидами делают кожу плотнее и снижают ее чувствительность. Такие процедуры часто делают перед лазером или после, чтобы продлить эффект.
Показания
- Чувствительная, тонкая кожа с видимой сосудистой сеткой.
- Комбинированный купероз с сухостью и раздражением.
- Реабилитация после аппаратных процедур.
- Профилактика сосудистых реакций в холодный сезон.
3. Плазмотерапия
Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, содержит факторы роста, которые укрепляют сосудистую стенку и улучшают питание тканей. Метод подходит при хронических формах купероза, когда нужно улучшить обмен и восстановить естественную плотность кожи.
Показания
- Диффузное покраснение и повышенная ломкость сосудов.
- Признаки обезвоживания и снижения тонуса.
- Кожа медленно восстанавливается после стресса или солнца.
4. Щадящие пилинги
Кислотные пилинги с мягкими составами (например, миндальный, молочный) не травмируют кожу, но укрепляют капилляры и улучшают микроциркуляцию. Это – отличная профилактика застойной красноты и хороший способ выровнять тон.
Показания
- Тусклый цвет лица, неровный тон.
- Сухая, обезвоженная кожа с легкой сосудистой сеткой.
- Поддержание результата после курса лазера или мезотерапии.
5. Комбинированный подход
При выраженном куперозе оптимальное решение – сочетание методов. Лазер удаляет сосуды, мезотерапия или плазма укрепляют стенки, а щадящие пилинги поддерживают результат. Такой план выстраивается индивидуально: врач определяет очередность процедур, чтобы избежать нагрузки на сосуды и раздражения кожи.
Показания
- Выраженная сосудистая сетка на фоне чувствительной кожи.
- Тонкая и обезвоженная кожа с куперозом.
- Необходимость длительного стойкого эффекта без агрессивных вмешательств.
Риски и противопоказания
Перед любой процедурой проводится осмотр и сбор анамнеза. Вмешательства не выполняются при острых воспалениях и системных нарушениях сосудов.
- Загар или свежие солнечные ожоги.
- Беременность и грудное вскармливание.
- Дерматологические заболевания в активной фазе.
- Онкологические заболевания.
- Сахарный диабет в стадии декомпенсации.
- Склонность к рубцеванию.
- Нарушения свертываемости крови.
Что спросить у врача перед процедурой
Уточняйте детали – это поможет составить безопасный план и заранее понимать, как распределяются процедуры.
- Методика коррекции. Какой тип лазера или инъекционной терапии подойдет вашему типу кожи и стадии выраженности купероза.
- Количество сеансов. Сколько процедур потребуется для устойчивого результата и какие интервалы между ними.
- Комбинации. Нужно ли миксовать процедуры, чтобы укрепить сосуды и снизить риск рецидива.
- Реабилитация. Как ухаживать за кожей после сеанса, какие средства исключить и когда допустимо вернуться к активному уходу.