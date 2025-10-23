5 процедур, которые помогут при куперозе

Купероз – это не разовая вспышка, а хроническое состояние, при котором сосудистые капилляры теряют эластичность и становятся видимыми на поверхности кожи. Чаще всего он проявляется на лице: на щеках, подбородке и носу. На фоне стресса, перепадов температуры и агрессивного ухода покраснение усиливается, кожа реагирует раздражением и жжением. Важная задача – не просто скорректировать состояние, а укрепить сосуды.

Как понять, что это именно купероз

Часто сосудистую реакцию путают с аллергией или розацеа. Ниже – несколько признаков, которые помогают отличить купероз и вовремя обратиться к косметологу.

Постоянное покраснение в области крыльев носа, щек и подбородка.

Появление тонких красных или фиолетовых сосудов в виде сетки или "звездочек".

Чувство жара, покалывание или зуд после умывания и перепадов температуры.

Сухость и повышенная чувствительность кожи.

Покраснения усиливаются после кофе, алкоголя или острой пищи.





1. Лазерное лечение и IPL-терапия

Световые технологии – основа коррекции сосудов. Лазерное излучение или интенсивный пульсирующий свет (IPL) поглощаются гемоглобином, уменьшая размер расширенных капилляров. Со временем они полностью исчезают. Кожа при этом не повреждается, а курс из 2–3 сеансов позволяет значительно уменьшить выраженность сетки и покраснения.

Показания

Сосудистая сетка на лице.

Стойкое покраснение.

Посттравматические сосудистые изменения.

Профилактика усугубления купероза.

2. Мезотерапия и биорепарация

Инъекционные методики укрепляют сосудистые стенки и улучшают микроциркуляцию. Препараты с витаминами С, Р, аминокислотами и пептидами делают кожу плотнее и снижают ее чувствительность. Такие процедуры часто делают перед лазером или после, чтобы продлить эффект.

Показания

Чувствительная, тонкая кожа с видимой сосудистой сеткой.

Комбинированный купероз с сухостью и раздражением.

Реабилитация после аппаратных процедур.

Профилактика сосудистых реакций в холодный сезон.





3. Плазмотерапия

Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, содержит факторы роста, которые укрепляют сосудистую стенку и улучшают питание тканей. Метод подходит при хронических формах купероза, когда нужно улучшить обмен и восстановить естественную плотность кожи.

Показания

Диффузное покраснение и повышенная ломкость сосудов.

Признаки обезвоживания и снижения тонуса.

Кожа медленно восстанавливается после стресса или солнца.

4. Щадящие пилинги

Кислотные пилинги с мягкими составами (например, миндальный, молочный) не травмируют кожу, но укрепляют капилляры и улучшают микроциркуляцию. Это – отличная профилактика застойной красноты и хороший способ выровнять тон.

Показания

Тусклый цвет лица, неровный тон.

Сухая, обезвоженная кожа с легкой сосудистой сеткой.

Поддержание результата после курса лазера или мезотерапии.

5. Комбинированный подход

При выраженном куперозе оптимальное решение – сочетание методов. Лазер удаляет сосуды, мезотерапия или плазма укрепляют стенки, а щадящие пилинги поддерживают результат. Такой план выстраивается индивидуально: врач определяет очередность процедур, чтобы избежать нагрузки на сосуды и раздражения кожи.

Показания

Выраженная сосудистая сетка на фоне чувствительной кожи.

Тонкая и обезвоженная кожа с куперозом.

Необходимость длительного стойкого эффекта без агрессивных вмешательств.





Риски и противопоказания

Перед любой процедурой проводится осмотр и сбор анамнеза. Вмешательства не выполняются при острых воспалениях и системных нарушениях сосудов.

Загар или свежие солнечные ожоги.

Беременность и грудное вскармливание.

Дерматологические заболевания в активной фазе.

Онкологические заболевания.

Сахарный диабет в стадии декомпенсации.

Склонность к рубцеванию.

Нарушения свертываемости крови.

Что спросить у врача перед процедурой

Уточняйте детали – это поможет составить безопасный план и заранее понимать, как распределяются процедуры.

Методика коррекции . Какой тип лазера или инъекционной терапии подойдет вашему типу кожи и стадии выраженности купероза.

. Какой тип лазера или инъекционной терапии подойдет вашему типу кожи и стадии выраженности купероза. Количество сеансов . Сколько процедур потребуется для устойчивого результата и какие интервалы между ними.

. Сколько процедур потребуется для устойчивого результата и какие интервалы между ними. Комбинации . Нужно ли миксовать процедуры, чтобы укрепить сосуды и снизить риск рецидива.

. Нужно ли миксовать процедуры, чтобы укрепить сосуды и снизить риск рецидива. Реабилитация. Как ухаживать за кожей после сеанса, какие средства исключить и когда допустимо вернуться к активному уходу.



