Когда при кашле или насморке пора идти к врачу, а не в аптеку

 384

Рассказываем, как не получить осложнения и остаться максимально здоровым в сезон вирусов.

Насморк и кашель обычно воспринимаются как бытовые симптомы, которые проходят сами за несколько дней. В большинстве случаев так и происходит: вирусная инфекция ограничивается воспалением слизистых и постепенно отступает. Но иногда затянувшиеся симптомы или нетипичное течение болезни могут привести к осложнениям – синуситу, бронхиту или воспалению легких. Лечить последствия будет дольше и сложнее – подробно объясняем, где проходит граница между обычной простудой и ситуацией, когда лучше обратиться к врачу.

Что вообще происходит с организмом при простуде

Чаще всего кашель и насморк связаны с острыми респираторными вирусными инфекциями. Вирус попадает на слизистую дыхательных путей и запускает воспалительную реакцию.

В ответ на инфекцию организм усиливает выработку слизи, появляется отек слизистой носа, кашлевой рефлекс – он помогает очищать дыхательные пути. 

Первые симптомы простуды типичны

  • насморк и заложенность носа;

  • чихание;

  • першение или боль в горле;

  • кашель;

  • слабость и ощущение усталости.

Обычно симптомы достигают максимума на 2–3 день болезни и постепенно уменьшаются. Полное восстановление чаще всего происходит в течение 7–10 дней, но кашель может сохраняться дольше.

К каким последствиям могут привести симптомы

Фото: freepik.com

Если воспаление в дыхательных путях сохраняется долго или распространяется дальше, могут развиваться осложнения. Они происходят нечасто, но риск увеличивается, если симптомы сохраняются слишком долго или состояние постепенно ухудшается.

  • Синусит. Это воспаление околоносовых пазух. Может возникать, если отек слизистой долго нарушает отток слизи из пазух.

  • Бронхит. Воспаление бронхов, при котором кашель становится более выраженным и может сопровождаться мокротой.

  • Пневмония. Инфекция распространяется на легочную ткань. В этом случае появляются одышка, высокая температура и выраженная слабость.

Когда можно обойтись домашним лечением

В большинстве случаев симптомы простуды действительно можно лечить дома. Если насморк и кашель появились недавно, температура невысокая или ее вообще нет, а общее самочувствие остается относительно нормальным. В таком случае достаточно качественного отдыха, нужно поддерживать питьевой режим и использовать средства по симптомам. 

  • Симптомы продолжаются не более нескольких дней и постепенно идут на спад;

  • температура не поднимается выше 38–38,5 °C и постепенно снижается;

  • нет одышки и боли в груди;

  • кашель умеренный и не усиливается;

  • общее состояние постепенно улучшается.

В такой ситуации организм обычно справляется с вирусной инфекцией самостоятельно. Главное – наблюдать за динамикой симптомов и вовремя заметить признаки, которые указывают на осложнения.

Тревожные звоночки: когда надо записываться к врачу

Фото: freepik.com

Если нашли у себя симптомы из списка ниже, не стоит тянуть – обратитесь на прием к специалисту, чтобы он вовремя диагностировал, есть ли у вас другие заболевания, и назначил эффективное лечение.

  • Симптомы сохраняются более 10 дней, улучшений нет;

  • температура держится дольше 3–4 дней и не снижается;

  • после временного улучшения состояние снова ухудшается, постепенно или резко;

  • появляется одышка или ощущение, что не хватает воздуха;

  • возникает боль или давление в груди; 

  • кашель сопровождается кровью в мокроте;

  • появляется выраженная слабость или головокружение;

  • кашель не проходит дольше трех недель.

Кому нужно быть особенно осторожным в сезон ОРВИ

Если вы в группе риска, не затягивайте с визитом к врачу, даже если симптомы легкие – даже они могут вызывать побочные эффекты и осложнения. Кроме того, инфекция может протекать тяжелее и восстановление займет больше времени.

  • Люди с астмой или хроническими заболеваниями легких;

  • пациенты с заболеваниями сердца;

  • люди с диабетом;

  • пациенты с ослабленным иммунитетом;

  • пациенты пожилого возраста.

Дарья Сизова

Автор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.