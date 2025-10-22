Читатели Клео.ру выбирают лучший витамин D3 в рамках "Народного рейтинга"

На Клео.ру стартовало новое голосование в рамках проекта "Народные рейтинги". На этот раз пользователи выбирают лучшую марку витамина D₃ – незаменимого помощника для поддержания энергии, иммунитета и хорошего настроения.

В рейтинге представлены девять популярных брендов витамина D₃ в биодоступной форме 5000 МЕ. Все продукты подобраны в одной ценовой категории, чтобы оценка была максимально честной и объективной.

Принять участие в голосовании может любой желающий – достаточно зайти в раздел "Рейтинги" на сайте Клео.ру или в Telegram-канал издания, выбрать категорию и отметить своих фаворитов. Это займёт всего несколько секунд, но именно эти голоса определят, какие продукты действительно заслуживают доверия покупателей.

Проект "Народные рейтинги" Клео.ру создан для тех, кто хочет делать осознанный выбор. Каждый опрос основан не на мнении экспертов, а на реальном опыте тысяч пользователей. Такой формат помогает разобраться в огромном ассортименте товаров и понять, что действительно работает.

Ранее читатели Клео.ру уже выбрали лучшие солнцезащитные средства, зубные пасты, дезодоранты, питьевую воду и детское питание. Теперь настала очередь витаминов – категории, в которой особенно важны доверие и качество.

Итоги будут опубликованы после завершения опроса – и именно мнение пользователей определит победителей.