ЭКО не получается с первого раза: почему так происходит и что делать

100% результат процедуры не гарантирован, и зачастую причины, почему эмбрион не приживается, не до конца изучены (как при первой, так и при второй попытках). Ольга Валентиновна Азарова, врач высшей категории, акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP группы компаний "Мать и дитя", рассказала обо всем, что известно о причинах и последствиях сегодня.

Какова реальная вероятность наступления беременности с первой попытки ЭКО и от чего она зависит

Вероятность наступления беременности зависит от трех основных факторов – возраста женщины, количества яйцеклеток, которые может дать пациентка на стимуляции, и числа хороших эмбрионов, которые можно получить у конкретной пары.

Кроме того, роль играет кумулятивный эффект – с каждой попыткой вероятность беременности увеличивается. Это связано с тем, что не каждая яйцеклетка способна дать беременность, но даже неудачная попытка дает врачу-репродуктологу большой объем информации. В процессе лечения можно понять причины, которые могли повлиять на отрицательный исход первого лечения.

Какие факторы чаще всего влияют на неудачу первой процедуры





Успех ЭКО определяется качеством эмбриона и состоянием эндометрия. Если обе составляющие благополучны, наступает беременность. Причин неудачи много – невозможность получить эмбрион, плохое качество эмбриона, проблемы с эндометрием во время стимуляции.

Генетический анализ эмбриона может также не привести к результату. Чтобы он имплантировался, внедрился в слизистую матки, должен произойти целый каскад различных иммунологических, биохимических процессов, которые обеспечивают здоровую, нормальную коммуникацию эндометрия с эмбрионом. Пока они мало изучены современной репродуктологией.

Влияет ли уровень стресса на исход ЭКО

Стресс – это мощный процесс, который может препятствовать имплантации. Перинатальные психологи иногда находят причины отсутствия беременности в паре, которые не связаны с каким-то заболеванием или функциональным расстройством в репродуктивной системе, и поработав лишь с психологами, супружеская пара получает беременность.

Но важно взвешивать все составляющие проблемы и оценивать, сколько лет женщине, какой у нее запас яйцеклеток, общую клиническую картину, чтобы не уповать на психологию до наступления менопаузы.

Нужно ли менять протокол стимуляции после первой неудачи





Если после первой попытки было получено достаточно яйцеклеток и эмбрионов, то в следующем протокол менять не нужно, только выстроить стратегию криопереноса и определиться, делать его в естественном цикле, либо на заместительной терапии. Для стимуляции яичников могут использоваться различные протоколы. Если репродуктолог не получает желаемого или прогнозируемого результата (например, получено меньше яйцеклеток или они недозревшие), то лечение будет скорректировано за счет схем протоколов и препаратов стимуляции.

Для женщин с выраженным генитальным эндометриозом предпочтителен длинный протокол, но все определяется индивидуально.

Когда нужна дополнительная диагностика

Дополнительные обследования требуются при переносе более двух эмбрионов. Паре рекомендуют медико-генетическое консультирование, генетик определяет необходимость и целесообразность дополнительных тестов.

Также после двух неудачных попыток ЭКО женщина направляется на исследование состояния эндометрия, чтобы выяснить, нет ли в полости матки и в эндометрии каких-то проблем, которые препятствуют имплантациям.

Тромбофилия и антифосфолипидный синдром могут стать причиной неудачной имплантации, но вероятность невысока.

Через какое время можно повторять попытку





Это определяется индивидуально – сроки зависят от того, нужно ли пройти от стимуляции к стимуляции или от криопереноса к криопереносу. Если необходим перенос криоконсервированного эмбриона, то долгие перерывы не нужны, процесс проходит в естественном цикле. Даже если это заместительный цикл, то у женщины после неудачной попытки ЭКО приходит менструация. В следующем цикле, если пациентке не требуются дополнительные обследования, можно проводить последующие криопереносы.

Если нужна стимуляция, все зависит от того, какой у пациентки ответ и какие у нас есть сроки для проведения лечения. Если у пациентки низкий ответ, врачи стараются не затягивать лечение и не делать большие перерывы, потому что с каждым месяцем результаты будут ухудшаться. В таких случаях иногда предусмотрена двойная стимуляция (дуостим), когда в одном менструальном цикле проводятся две стимуляции, чтобы за короткий период времени получить большое количество яйцеклеток.