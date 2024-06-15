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Мята: польза и вред для организма

Мята: польза и вред для организма

Узнайте о пользе и вреде мяты для организма. Влияние мяты на здоровье, её лечебные свойства и противопоказания.

Одна из популярных разновидностей трав не только характеризуется приятным вкусом, но и широко применяется в народной медицине. О пользе и вреде мяты для организма обязательно стоит узнать перед тем, как включить ее в свой рацион. В этой статье Клео.ру постарается рассмотреть все важные моменты, которые помогут вам составить детальное представление о свойствах данного растения.

Полезные свойства мяты

Польза мяты обусловлена уникальным составом этого растения. В ней содержатся такие вещества:

  • ретинол, способствующий улучшению состояния кожи, волос, ногтей;
  • аскорбиновая кислота, укрепляющая иммунитет;
  • рибофлавин, отвечающий за стабилизацию обменных процессов в организме;
  • пиридоксин, стимулирующий кровообращение мозга;
  • железо, крайне важное для процессов кроветворения;
  • магний, влияющий на нервную систему и снижающий ее возбудимость;
  • лизин, способствующий улучшению памяти.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Также в составе растения имеются ниацин, фолиевая кислота, калий, триптофан, марганец, аргинин, валин, розмариновая кислота.

Мята относится к числу природных антиоксидантов, которые замедляют активность раковых клеток. Также среди лечебных свойств мяты стоит отметить следующие:

  • успокаивающее действие, снижение психологического напряжения;
  • противовоспалительное, противомикробное свойства;
  • способствует снятию спазм, снижению чувствительности болевых рецепторов;
  • улучшат процессы пищеварения, обладает желчегонным действием;
  • способствует улучшению кровообращения;
  • мята эффективна при диетах, поскольку уменьшает чувство голода;
  • для женщин растение полезно тем, что уменьшает болезненные ощущения при менструациях, во время беременности снижает тошноту при токсикозе;
  • для мужчин мята является природным афродизиаком;
  • детям в возрасте от года можно давать чай с мятой, чтобы уменьшить тревожность.

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Вред и противопоказания

Хотя растение и обладает многочисленными полезными свойствами, в некоторых случаях его стоит применять с осторожностью. Это относится к людям, деятельность которых требует высокой концентрации внимания, к примеру, к водителям. Мужчинам рекомендуется предпочитать не чай с мятой, а аромамасла с добавлением этого растения при лечении эректильной дисфункции. Это обусловлено тем, что при передозировке можно достичь противоположного эффекта – замедления активности сперматозоидов, снижение выработки тестостерона. Для людей, страдающих от алкогольной зависимости, противопоказано употребление спиртовой настойки с мятой в составе.

К противопоказаниям мяты относятся следующие:

  • аллергическая реакция на растение;
  • геморрой;
  • артериальная гипотония;
  • варикозное расширение вен ног.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Способы употребления мяты

Растение широко применяется в народной медицине, кулинарии и косметологии. Раскрыть полезные свойства растения удастся, если употреблять ее такими способами:

  • в виде чая или просто теплой воды, в состав которой добавляют мяту и лимон;
  • в виде ингаляций, помогающих при заложенности носа. Для этого мяту заливают кипятком и дышат над жидкостью, насыщаясь парами ментола;
  • в качестве заправки к салату, в который можно добавить несколько листочков мяты;
  • в виде льда с листьями растения, который можно включать в холодный чай или лимонад;
  • в виде отвара для полоскания десен, оказывающего успокаивающее действие;
  • в виде эфирных масел, несколько капель которых добавляют в крем, шампунь, при принятии ванны;
  • в виде освежающего тоника для лица. Для этого измельченные листья мяты заливают холодной водой, отправляют на час в холодильник, после чего протирают этой жидкостью лицо.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, какую пользу для организма принесет мята, и какой возможный вред она окажет. Изучив все эти моменты, вы сможете принять взвешенной решение, стоит ли включать в свой рацион это растение. В любом случае помните об умеренности, и соблюдайте дозировку, чтобы не добиться противоположного эффекта.

15 июня 2024, 13:38
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Наталья Тимошенко

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