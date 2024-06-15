Мята: польза и вред для организма

Одна из популярных разновидностей трав не только характеризуется приятным вкусом, но и широко применяется в народной медицине. О пользе и вреде мяты для организма обязательно стоит узнать перед тем, как включить ее в свой рацион. В этой статье Клео.ру постарается рассмотреть все важные моменты, которые помогут вам составить детальное представление о свойствах данного растения.

Полезные свойства мяты

Польза мяты обусловлена уникальным составом этого растения. В ней содержатся такие вещества:

ретинол, способствующий улучшению состояния кожи, волос, ногтей;

аскорбиновая кислота, укрепляющая иммунитет;

рибофлавин, отвечающий за стабилизацию обменных процессов в организме;

пиридоксин, стимулирующий кровообращение мозга;

железо, крайне важное для процессов кроветворения;

магний, влияющий на нервную систему и снижающий ее возбудимость;

лизин, способствующий улучшению памяти.





Также в составе растения имеются ниацин, фолиевая кислота, калий, триптофан, марганец, аргинин, валин, розмариновая кислота.

Мята относится к числу природных антиоксидантов, которые замедляют активность раковых клеток. Также среди лечебных свойств мяты стоит отметить следующие:

успокаивающее действие, снижение психологического напряжения;

противовоспалительное, противомикробное свойства;

способствует снятию спазм, снижению чувствительности болевых рецепторов;

улучшат процессы пищеварения, обладает желчегонным действием;

способствует улучшению кровообращения;

мята эффективна при диетах, поскольку уменьшает чувство голода;

для женщин растение полезно тем, что уменьшает болезненные ощущения при менструациях, во время беременности снижает тошноту при токсикозе;

для мужчин мята является природным афродизиаком;

детям в возрасте от года можно давать чай с мятой, чтобы уменьшить тревожность.





Вред и противопоказания

Хотя растение и обладает многочисленными полезными свойствами, в некоторых случаях его стоит применять с осторожностью. Это относится к людям, деятельность которых требует высокой концентрации внимания, к примеру, к водителям. Мужчинам рекомендуется предпочитать не чай с мятой, а аромамасла с добавлением этого растения при лечении эректильной дисфункции. Это обусловлено тем, что при передозировке можно достичь противоположного эффекта – замедления активности сперматозоидов, снижение выработки тестостерона. Для людей, страдающих от алкогольной зависимости, противопоказано употребление спиртовой настойки с мятой в составе.

К противопоказаниям мяты относятся следующие:

аллергическая реакция на растение;

геморрой;

артериальная гипотония;

варикозное расширение вен ног.





Способы употребления мяты

Растение широко применяется в народной медицине, кулинарии и косметологии. Раскрыть полезные свойства растения удастся, если употреблять ее такими способами:

в виде чая или просто теплой воды, в состав которой добавляют мяту и лимон;

в виде ингаляций, помогающих при заложенности носа. Для этого мяту заливают кипятком и дышат над жидкостью, насыщаясь парами ментола;

в качестве заправки к салату, в который можно добавить несколько листочков мяты;

в виде льда с листьями растения, который можно включать в холодный чай или лимонад;

в виде отвара для полоскания десен, оказывающего успокаивающее действие;

в виде эфирных масел, несколько капель которых добавляют в крем, шампунь, при принятии ванны;

в виде освежающего тоника для лица. Для этого измельченные листья мяты заливают холодной водой, отправляют на час в холодильник, после чего протирают этой жидкостью лицо.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какую пользу для организма принесет мята, и какой возможный вред она окажет. Изучив все эти моменты, вы сможете принять взвешенной решение, стоит ли включать в свой рацион это растение. В любом случае помните об умеренности, и соблюдайте дозировку, чтобы не добиться противоположного эффекта.