Мята: польза и вред для организма

Одна из популярных разновидностей трав не только характеризуется приятным вкусом, но и широко применяется в народной медицине. О пользе и вреде мяты для организма обязательно стоит узнать перед тем, как включить ее в свой рацион. В этой статье Клео.ру постарается рассмотреть все важные моменты, которые помогут вам составить детальное представление о свойствах данного растения.
Полезные свойства мяты
Польза мяты обусловлена уникальным составом этого растения. В ней содержатся такие вещества:
- ретинол, способствующий улучшению состояния кожи, волос, ногтей;
- аскорбиновая кислота, укрепляющая иммунитет;
- рибофлавин, отвечающий за стабилизацию обменных процессов в организме;
- пиридоксин, стимулирующий кровообращение мозга;
- железо, крайне важное для процессов кроветворения;
- магний, влияющий на нервную систему и снижающий ее возбудимость;
- лизин, способствующий улучшению памяти.
Также в составе растения имеются ниацин, фолиевая кислота, калий, триптофан, марганец, аргинин, валин, розмариновая кислота.
Мята относится к числу природных антиоксидантов, которые замедляют активность раковых клеток. Также среди лечебных свойств мяты стоит отметить следующие:
- успокаивающее действие, снижение психологического напряжения;
- противовоспалительное, противомикробное свойства;
- способствует снятию спазм, снижению чувствительности болевых рецепторов;
- улучшат процессы пищеварения, обладает желчегонным действием;
- способствует улучшению кровообращения;
- мята эффективна при диетах, поскольку уменьшает чувство голода;
- для женщин растение полезно тем, что уменьшает болезненные ощущения при менструациях, во время беременности снижает тошноту при токсикозе;
- для мужчин мята является природным афродизиаком;
- детям в возрасте от года можно давать чай с мятой, чтобы уменьшить тревожность.
Вред и противопоказания
Хотя растение и обладает многочисленными полезными свойствами, в некоторых случаях его стоит применять с осторожностью. Это относится к людям, деятельность которых требует высокой концентрации внимания, к примеру, к водителям. Мужчинам рекомендуется предпочитать не чай с мятой, а аромамасла с добавлением этого растения при лечении эректильной дисфункции. Это обусловлено тем, что при передозировке можно достичь противоположного эффекта – замедления активности сперматозоидов, снижение выработки тестостерона. Для людей, страдающих от алкогольной зависимости, противопоказано употребление спиртовой настойки с мятой в составе.
К противопоказаниям мяты относятся следующие:
- аллергическая реакция на растение;
- геморрой;
- артериальная гипотония;
- варикозное расширение вен ног.
Способы употребления мяты
Растение широко применяется в народной медицине, кулинарии и косметологии. Раскрыть полезные свойства растения удастся, если употреблять ее такими способами:
- в виде чая или просто теплой воды, в состав которой добавляют мяту и лимон;
- в виде ингаляций, помогающих при заложенности носа. Для этого мяту заливают кипятком и дышат над жидкостью, насыщаясь парами ментола;
- в качестве заправки к салату, в который можно добавить несколько листочков мяты;
- в виде льда с листьями растения, который можно включать в холодный чай или лимонад;
- в виде отвара для полоскания десен, оказывающего успокаивающее действие;
- в виде эфирных масел, несколько капель которых добавляют в крем, шампунь, при принятии ванны;
- в виде освежающего тоника для лица. Для этого измельченные листья мяты заливают холодной водой, отправляют на час в холодильник, после чего протирают этой жидкостью лицо.
Подведем итог
Теперь вы знаете, какую пользу для организма принесет мята, и какой возможный вред она окажет. Изучив все эти моменты, вы сможете принять взвешенной решение, стоит ли включать в свой рацион это растение. В любом случае помните об умеренности, и соблюдайте дозировку, чтобы не добиться противоположного эффекта.