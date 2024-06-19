Яичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное меню

Стройная красивая фигура – мечта любой представительницы прекрасного пола. Для достижения желаемого результата женщины обращаются к различным диетам, которые не всегда являются эффективными. Однако есть метод, который заслужил максимальное количество положительных отзывов. Это яичная диета на 4 недели, которую довольно сложно выдержать, но результат того стоит. Он закрепится надолго, поскольку все будет уходить постепенно. В этой статье Клео.ру предлагает вам ознакомиться с принципами данной эффективной диеты и изучить ее примерное меню.

Принципы яичной диеты

Яичная диета характеризуется тем, что она низкоуглеводная, при этом количество калорий в ней минимально. Основу питания составляют белки, которые легко усваиваются и надолго дают чувство сытости. Углеводы ограничиваются до такой степени, чтобы ввести организм в состояние кетоза. Его суть состоит в том, что жиры начинают расщепляться, чтобы дать телу источник энергии.

Перед тем, как решиться прибегнуть к данному методу, стоит проанализировать состояние своего организма. Диета противопоказана людям, испытывающим проблемы с ЖКТ или почками, имеющим аллергические реакции на яйца или цитрусовые. Также нужно учитывать, что количество кисломолочных продуктов при данном способе питания минимально, поэтому стоит предусмотреть дополнительный прием витаминов.





Итак, Клео.ру предлагает вам ознакомиться с принципами яичной диеты, чтобы лучше понять ее суть:

Жирная и острая пища, сахар и сладости исключаются из рациона.

Такие продукты как яйца и мясо употребляются только в термически обработанном виде.

На протяжении всех четырех недель на завтрак употребляются яйца. Также их включают в состав обеда или ужина.

В течение дня предусмотрено три приема пищи без перекусов.

Их фруктов разрешается употреблять только цитрусовые – грейпфруты или апельсины.

Обязательное условие – соблюдение питьевого режима. Воды нужно выпивать не менее 2 литров, распределяя ее между приемами пищи.

При отсутствии противопоказаний к физической нагрузке диету рекомендуется сочетать с упражнениями, чтобы добиться лучшего результата.

Помимо соблюдения самой диеты важное значение имеет выход из данного состояния. Это необходимо делать, постепенно меняя рацион и сохраняя небольшие порции при приеме пищи. Подобные принципы питания нужно соблюдать на протяжении двух-трех недель.





Меню на 4 недели

Меню на каждый день – основа любой диеты. В данном случае на протяжении всех четырех недель завтрак не меняется. Утро каждого дня начинается с употребления одного-двух яиц в отварном виде и половинки цитрусового (грейпфрута или апельсина). Обеды и ужины в яичной диете представлены в следующих вариациях:

Первая неделя

В обед рекомендуется употреблять по 200 г отварной говядины или куриного филе (на выбор). Мясо дополняют двумя огурцами. Также разрешается употреблять обезжиренный сыр. Ужин включает два отварных яйца, любой овощ или цитрусовый, 200 г мяса (говядина, постная свинина, курица) в отварном или запеченном виде, 150 г листового салата.

Вторая неделя

На обед предлагается 200 г говядины или курицы в запеченном виде или такое же количество отварной рыбы. Дополнением данного рациона выступает 150 г листового салата и 100 г овощей в отварном варианте. На ужин можно сочетать два отварных яйца с овощами или цитрусовыми. Другой вариант – просто овощи, грейпфруты и апельсины, но их количество не должно превышать 500 г.





Третья неделя

Подразумевает упрощенную версию меню при составлении обедов и ужинов (завтрак остается таким же, как и в предыдущие недели). На протяжении всего дня можно подобрать для себя один из следующих вариантов питания:

свежие овощи и цитрусовые;

200 г отварного мяса (постной свинины, говядины или курицы), а также овощи в неограниченном количестве;

отварные овощи и цитрусовые;

одна из разновидностей цитрусовых или овощей.

Четвертая неделя

На протяжении четвертой недели также предлагается подобрать один из следующих вариантов меню на весь день (при этом завтрак остается неизменным):

200 г рыбы в отварном виде, 200 г вареных овощей, 1 апельсин или грейпфрут, 1 помидор, 1 кусочек цельнозернового хлеба, 2 огурца, 50 г творога;

200 г курицы, говядины или постной свинины в отварном виде, 2 помидора, 1 апельсин или грейпфрут, 1 огурец, 1 кусочек цельнозернового хлеба, 200 г творога.

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Поведем итог

Яичная диета на 4 недели – надежный и эффективный способ похудения. При отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья стоит воспользоваться данным методом. Если проявить выдержку, то можно добиться потрясающего результата, который закрепится надолго. Стройная и красивая фигура будет достойным достижением и оправдает затраченные вами усилия.