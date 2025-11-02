Похудеть и помолодеть: кому нужно делать криолиполиз

Уменьшить жировые отложения без боли, реабилитации и операции — реальность современной косметологии. Спросили у эксперта, как работает процедура.
Криолиполиз – современный неинвазивный метод, который помогает убрать лишний жир без последствий и сложностей. Попросили врача-косметолога и пластического хирурга Зухру Балакеримову рассказать про процедуру, последствия и долговечность результата.
Как работает метод
Врач использует специальный аппарат, который охлаждает определенные участки кожи, чтобы разрушить жировые клетки в проблемных областях.
Главное отличие от классической липосакции – это не хирургическая процедура.
Одно из главных преимуществ криолиполиза – для процедуры не нужна анестезия, к привычному образу жизни можно возвращаться сразу после сеанса.
Как именно холод воздействует на жировые клетки
При понижении температуры жировые клетки становятся менее устойчивыми и начинают подвергаться апоптозу – процессу программированной клеточной смерти.
Это связано с тем, что жировые клетки обладают большей чувствительностью к холоду по сравнению с другими тканями – кожей или мышцами.
Альтернатива хирургическим методам или поддерживающая процедура
Криолиполиз может стать отличной альтернативой хирургической операции. Если у человека есть небольшие жировые отложения, которые не исчезают при физических нагрузках и соблюдении принципов здорового питания, процедура решает проблему. Она не обеспечит существенное снижение массы тела, как липосакция, но может поддержать эффект после операции.
Кому и когда: основные показания
Криолиполиз подходит тем, кто страдает от "жировых ловушек" – участков тела, с которых жир уходит долго и сложно, чаще всего в области живота, боков, бедер, ягодиц. Он рекомендован людям с нормальным или близким к нормальному ИМТ, которые не страдают от ожирения и хотят скорректировать локальные области.
В каких случаях процедура будет неэффективна
Если есть избыточное количество жира – тогда результат будет не таким заметным и значительным. Если жировые отложения превышают определенные параметры, рекомендуются инвазивные методы.
Как проходит процедура и насколько она болезненна
Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала врач проводит осмотр и определяет зоны, с которыми будет работать. Затем прикрепляет специальную насадку аппарата (манипулу), которая "присасывается" к участку кожи и жира. После этого аппаратур начинает охлаждать жировые клетки до определенной температуры, что вызывает их разрушение.
Во время процедуры пациенты могут испытывать легкий дискомфорт, особенно в первые минуты, когда начинается охлаждение: простое покалывание, легкую болезненность. Но они не слишком ощутимы. По мере охлаждения зона теряет чувствительность.
Когда можно увидеть первые и окончательные результаты
Результаты зависят от индивидуальных особенностей организма, включая метаболизм. В среднем, первые изменения заметны через две-четыре недели после процедуры. За это время организм начинает естественным образом выводить разрушенные жировые клетки через лимфатическую систему. Наиболее выраженный итоговый результат можно увидеть после двух-трех месяцев.
Реабилитация и ограничения
Восстановительный период минимальный. Пациенты могут вернуться к своим обычным занятиям сразу после процедуры. Ограничений во времени или необходимости особого ухода за обработанными участками кожи, как правило, нет.
Возможные побочные эффекты
Самые частые последствия – покраснение, отек и легкая болезненность в области обработки, которые обычно проходят через несколько дней.
В редких случаях могут возникать более серьезные реакции – небольшие волдыри и или асимметрия, которые могут потребовать дополнительной оценки специалистом.
Обычно побочные эффекты временные и слабо выражены, и большинство пациентов не сталкиваются с серьезными проблемами.
Может ли жир вернуться
Процедура разрушает определенное количество жировых клеток, но в будущем могут образоваться новые. Если пациент ведет малоподвижный образ жизни, не следит за питанием и переедает, жир в этих или близлежащих областях может снова накапливаться.