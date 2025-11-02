Похудеть и помолодеть: кому нужно делать криолиполиз

Криолиполиз – современный неинвазивный метод, который помогает убрать лишний жир без последствий и сложностей. Попросили врача-косметолога и пластического хирурга Зухру Балакеримову рассказать про процедуру, последствия и долговечность результата.

Как работает метод

Врач использует специальный аппарат, который охлаждает определенные участки кожи, чтобы разрушить жировые клетки в проблемных областях.

Главное отличие от классической липосакции – это не хирургическая процедура.

Одно из главных преимуществ криолиполиза – для процедуры не нужна анестезия, к привычному образу жизни можно возвращаться сразу после сеанса.

Как именно холод воздействует на жировые клетки





При понижении температуры жировые клетки становятся менее устойчивыми и начинают подвергаться апоптозу – процессу программированной клеточной смерти.

Это связано с тем, что жировые клетки обладают большей чувствительностью к холоду по сравнению с другими тканями – кожей или мышцами.

Альтернатива хирургическим методам или поддерживающая процедура

Криолиполиз может стать отличной альтернативой хирургической операции. Если у человека есть небольшие жировые отложения, которые не исчезают при физических нагрузках и соблюдении принципов здорового питания, процедура решает проблему. Она не обеспечит существенное снижение массы тела, как липосакция, но может поддержать эффект после операции.

Кому и когда: основные показания

Криолиполиз подходит тем, кто страдает от "жировых ловушек" – участков тела, с которых жир уходит долго и сложно, чаще всего в области живота, боков, бедер, ягодиц. Он рекомендован людям с нормальным или близким к нормальному ИМТ, которые не страдают от ожирения и хотят скорректировать локальные области.

В каких случаях процедура будет неэффективна

Если есть избыточное количество жира – тогда результат будет не таким заметным и значительным. Если жировые отложения превышают определенные параметры, рекомендуются инвазивные методы.

Как проходит процедура и насколько она болезненна





Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала врач проводит осмотр и определяет зоны, с которыми будет работать. Затем прикрепляет специальную насадку аппарата (манипулу), которая "присасывается" к участку кожи и жира. После этого аппаратур начинает охлаждать жировые клетки до определенной температуры, что вызывает их разрушение.

Во время процедуры пациенты могут испытывать легкий дискомфорт, особенно в первые минуты, когда начинается охлаждение: простое покалывание, легкую болезненность. Но они не слишком ощутимы. По мере охлаждения зона теряет чувствительность.

Когда можно увидеть первые и окончательные результаты

Результаты зависят от индивидуальных особенностей организма, включая метаболизм. В среднем, первые изменения заметны через две-четыре недели после процедуры. За это время организм начинает естественным образом выводить разрушенные жировые клетки через лимфатическую систему. Наиболее выраженный итоговый результат можно увидеть после двух-трех месяцев.

Реабилитация и ограничения

Восстановительный период минимальный. Пациенты могут вернуться к своим обычным занятиям сразу после процедуры. Ограничений во времени или необходимости особого ухода за обработанными участками кожи, как правило, нет.

Возможные побочные эффекты





Самые частые последствия – покраснение, отек и легкая болезненность в области обработки, которые обычно проходят через несколько дней.

В редких случаях могут возникать более серьезные реакции – небольшие волдыри и или асимметрия, которые могут потребовать дополнительной оценки специалистом.

Обычно побочные эффекты временные и слабо выражены, и большинство пациентов не сталкиваются с серьезными проблемами.

Может ли жир вернуться

Процедура разрушает определенное количество жировых клеток, но в будущем могут образоваться новые. Если пациент ведет малоподвижный образ жизни, не следит за питанием и переедает, жир в этих или близлежащих областях может снова накапливаться.