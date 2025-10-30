3 анализа на витамины, которые нужно сдать осенью

Осенью перестраиваются не только теплообмен и циркадные ритмы, но и обмен веществ: день становится короче, солнечных лучей меньше, а рацион – однообразнее. Снижается синтез витамина D, истощаются запасы антиоксидантов, возрастает нагрузка на нервную систему.

Чтобы поддержать организм, важно понимать, чего именно ему не хватает, а не принимать комплексы "наугад". Оптимальный способ – сдать несколько базовых анализов на витамины и микроэлементы, которые позволяют оценить реальное состояние, изменить питание или начать осознанно принимать добавки без вреда для здоровья.

Почему именно осенью

После лета солнца становится меньше, поэтому снижается естественный синтез витамина D в коже. На фоне дефицита света и переутомления возрастает нагрузка на нервную систему, что увеличивает расход витаминов группы B.

Поэтому осенью особенно часто появляются дефициты, которые приводят к усталости, раздражительности, ломкости ногтей, сухости кожи.

Как выбрать анализы



Единого "осеннего набора" не существует – все зависит от образа жизни, питания, индивидуальных особенностей организма, хронических заболеваний и региона проживания. Например, у жителей северных широт чаще встречается дефицит витамина D, а у вегетарианцев – витамина B12. Женщинам старше 35 лет врачи часто советуют также проверить уровень фолатов и железа.



Универсальный подход – начать с анализа 25(OH)D и показателей группы B, а при необходимости добавить тесты на антиоксиданты и микроэлементы (цинк, селен). Это помогает избежать бессмысленных назначений и точнее скорректировать рацион.

1. Витамин D – от солнца к лаборатории

Основной показатель – 25(OH)D, который отражает запасы витамина D в организме. Его уровень снижается уже к октябрю: по данным исследований, у более чем 80 % населения страны недостаточный уровень витамина D, особенно в осенне-зимний период. В результате снижается иммунитет, появляются повышенная утомляемость, боли в мышцах. Проверить уровень можно по анализу крови, а корректировать только после консультации врача: только специалист может правильно подобрать дозировку, избыток витаминов наносит не меньше вреда, чем нехватка.

2. Витамин B12 и фолаты – поддержка нервной и кровеносной систем





Снижение концентрации и апатия – частые жалобы на самочувствие осенью. Часто проблема в дефиците витаминов B12 и B9. Витамин B12 участвует в образовании эритроцитов и защите нервных волокон, а B9 – в клеточном делении и работе мозга.

Их недостаток постоянно встречается у людей, исключающих мясо и молочные продукты из рациона, а также при стрессах и хронической усталости. Оптимально проверять уровни B12, фолатов и гомоцистеина – совокупность этих показателей помогает точнее оценить баланс. При умеренном дефиците врач подбирает диету или короткий курс добавок.

3. Витамины С и Е – иммунитет и антиоксидантная защита

Классический осенний тандем – витамин С и витамин Е. Первый отвечает за синтез коллагена и устойчивость к вирусам, второй – за защиту клеток от окислительного стресса.

Недостаток выражается в частых простудах, тусклой коже и медленном заживлении ран. Анализы на эти витамины проводят по показаниям: у курящих людей и тех, кто часто болеет, риск дефицита выше. Врач может также дополнительно оценить уровень ферритина – он показывает, хватает ли организму железа для усвоения витамина С.

Что делать с результатами



Небольшие отклонения не требуют лечения – достаточно изменить рацион: добавить рыбу, яйца, орехи, сезонные овощи, цельные злаки. Но если анализ показывает выраженный дефицит, особенно витамина D или B12, терапию должен назначать врач.



Самостоятельный прием высоких доз добавок может привести к обратному эффекту: гипервитаминозу и нарушениям обмена. Врач оценит общий контекст – уровень железа, магния, функцию щитовидной железы – и подберет безопасную схему восполнения.

Не совершайте эту ошибку

Самая распространенная ошибка – делать десятки анализов без показаний или, наоборот, пытаться угадать дефицит "по самочувствию". Усталость и сонливость могут быть связаны не только с недостатком витаминов в организме, но и с дефицитом железа, низким уровнем белка или гормональными изменениями.

Поэтому после лабораторной диагностики нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Такой подход экономит деньги, время, и главное, – помогает избежать ненужных добавок, которые не решают проблему.